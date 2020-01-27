Скільки ID-карток оформили українці за 4 роки

За 4 роки українці оформили понад 4,3 мільйона паспортів у вигляді ID-карток. Найбільше громадяни отримали паспортів у 2019 році.

Кожен власник паспорта-книжечки може за бажанням обміняти його на новий паспорт-картку, нагадали у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України.

До теми: Українці зможуть їздити до Шенгену без закордонного паспорта

Окрім того, кожен громадянин України, який досягнув 14 років, може одразу отримати ID-картку.

У 2016 році громадяни України отримали близько 280 тисяч ID-карток, у 2017 році – понад 1,1 мільйон, у 2018 році – понад 1,3 мільйона, у 2019 році – майже 1,6 мільйона.

Чим ID-картка відрізняється від звичайного паспорта

Паспорт громадянина України, виготовлений у формі пластикової картки більш зносостійкий, ніж паперовий аналог. Новий паспорт містить електронний безконтактний чіп, який неможливо змінити або скопіювати, що робить підробку електронних документів практично неможливою.

До речі, вартість оформлення біометричних паспортів та паспортів у вигляді ID-картки підвищилася з 1 липня 2019 року.

Важливо: В Україні ввели нові стандарти на фото у паспорт: деталі

Як оформити біометричний паспорт онлайн?З 8 листопада 2018 року в Україні запрацював сервіс онлайн-реєстрації біометричних документів. Тому анкету з персональними даними можна заповнити електронно, а це істотно зменшить час обслуговування заявника і скоротить черги. Послуга доступна на сайті ДМС України, а також – на Урядовому порталі. Проте людині все ж необхідно особисто прибути в міграційну службу, щоб сфотографуватися і відсканувати відбитки пальців.