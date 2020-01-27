11:45
27 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ КОРОНАВІРУС У КИТАЇ 2020 ГОЛОКОСТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто насправді тренує агентів Кремля. Російський нострадамус
      Вєсті Кремля
      19:06, 25 січня
      Вєсті.UA. Жир: Порошенку ламають плани. "Слуги народу" не хочуть у в'язницю
      Вєсті.UA
      19:21, 25 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ КОРОНАВІРУС У КИТАЇ 2020 ГОЛОКОСТ

      Скільки ID-карток оформили українці за 4 роки

      220 Читать новость на русском
      Українці оформили понад 4,3 мільйона паспортів / mvs.gov.ua

      За 4 роки українці оформили понад 4,3 мільйона паспортів у вигляді ID-карток. Найбільше громадяни отримали паспортів у 2019 році.

      Кожен власник паспорта-книжечки може за бажанням обміняти його на новий паспорт-картку, нагадали у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України.

      До теми: Українці зможуть їздити до Шенгену без закордонного паспорта

      Окрім того, кожен громадянин України, який досягнув 14 років, може одразу отримати ID-картку.

      У 2016 році громадяни України отримали близько 280 тисяч ID-карток, у 2017 році – понад 1,1 мільйон, у 2018 році – понад 1,3 мільйона, у 2019 році – майже 1,6 мільйона.

      Чим ID-картка відрізняється від звичайного паспорта

      Паспорт громадянина України, виготовлений у формі пластикової картки більш зносостійкий, ніж паперовий аналог. Новий паспорт містить електронний безконтактний чіп, який неможливо змінити або скопіювати, що робить підробку електронних документів практично неможливою.

      До речі, вартість оформлення біометричних паспортів та паспортів у вигляді ID-картки підвищилася з 1 липня 2019 року.

      Важливо: В Україні ввели нові стандарти на фото у паспорт: деталі

      Як оформити біометричний паспорт онлайн?З 8 листопада 2018 року в Україні запрацював сервіс онлайн-реєстрації біометричних документів. Тому анкету з персональними даними можна заповнити електронно, а це істотно зменшить час обслуговування заявника і скоротить черги. Послуга доступна на сайті ДМС України, а також – на Урядовому порталі. Проте людині все ж необхідно особисто прибути в міграційну службу, щоб сфотографуватися і відсканувати відбитки пальців.

      Нова ціна біометричного паспорта
      Нова ціна біометричного паспорта/ Інфографіка 24 каналу

      Табори смерті: масові вбивства євреїв нацистами
      сьогодні
      9435
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики ID-картки Державна міграційна служба Статистика
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 09:20 Єврооблігації: шо це таке і чи вигідні вони Україні
      Юлія Поскробок 524
      сьогодні , 08:48 Кобі Браянт – історія життя легендарного баскетболіста
      Ігор Саджениця 1313
      сьогодні , 11:00 Як правильно лікувати грип та застуду
      8508
      сьогодні , 08:40 Росії загрожує розпад, – Aktuality
      Блоги 1811
      сьогодні , 07:00 Табори смерті: масові вбивства євреїв нацистами
      9434
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук