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      Сколько ID-карт оформили украинцы за 4 года

      64 Читати новину українською
      Украинцы оформили более 4,3 миллиона паспортов / mvs.gov.ua

      За 4 года украинцы оформили более 4,3 миллиона паспортов в виде ID-карточек. Больше всего граждане получили паспортов в 2019 году.

      Каждый владелец паспорта-книжечки может по желанию обменять его на новый паспорт-карточку, напомнили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

      К теме: Украинцы смогут ездить в Шенген без загранпаспорта

      Кроме того, каждый гражданин Украины, достигший 14 лет, может сразу получить ID-карту.

      В 2016 году граждане Украины получили около 280 тысяч ID-карт, в 2017 году – более 1,1 миллиона, в 2018 году – более 1,3 миллиона, в 2019 году – почти 1,6 миллиона.

      Чем ID-карта отличается от обычного паспорта

      Паспорт гражданина Украины, изготовленный в форме пластиковой карточки более износостойкий, чем бумажный аналог. Новый паспорт содержит электронный бесконтактный чип, который невозможно изменить или скопировать, что делает подделку электронных документов практически невозможной.

      Кстати, стоимость оформления биометрических паспортов и паспортов в виде ID-карты повысилась с 1 июля 2019 года.

      Важно: В Украине ввели новые стандарты на фото в паспорт: детали

      Как оформить биометрический паспорт онлайн?С 8 ноября 2018 года в Украине заработал сервис онлайн-регистрации биометрических документов. Поэтому анкету с персональными данными можно заполнить электронно, а это существенно уменьшит время обслуживания заявителя и сократит очереди. Услуга доступна на сайте ГМС Украины, а также на Правительственном портале. Однако человеку все же необходимо лично прибыть в миграционную службу, чтобы сфотографироваться и отсканировать отпечатки пальцев.

      Нова ціна біометричного паспорта
      Новая цена биометрического паспорта / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Новости Украины Статистика Государственная миграционная служба ID-карты
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