Интересно, что основной рост возник из-за увеличения числа въехавших в Украину.

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По данным Госпогранслужбы, границу из Украины в ЕС и Молдову 26 марта пересекли более 49 тысяч человек по сравнению с 45 тысячами днем ​​ранее – это самый высокий показатель за неделю. Между тем на Польшу пришлось около 61% уехавших, что чуть ниже средних значений.

Показатель въезжающих в Украину людей подскочил

По данным Госпогранслужбы, поток въехавших в Украину 26 марта людей подскочил до 27 тысяч, 22 из которых – граждане Украины. Это самый высокий показатель с начала полномасштабного наступления России на Украину.

В предыдущий день этот показатель составил 21 тысячу.

Подавляющее большинство – мужчины, готовые встать на защиту страны. Всего с начала открытой вооруженной агрессии в Украину вернулось около 442 тысяч наших земляков,

– говорится в сообщении Госпогранслужбы.

В ведомстве напомнили, что все пункты пропуска на западной границе (кроме "Дзвонкового") работают в круглосуточном режиме.

Госпогранслужба также сообщила, что за минувшие сутки значительно возросло и количество оформленных транспортных средств с гуманитарными грузами – до более 900 по сравнению с 600 – 750 в течение последней недели.