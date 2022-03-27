Цікаво, що основне зростання виникло через збільшення числа тих, хто в'їхав в Україну.

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За даними Держприкордонслужби, кордон з України до ЄС та Молдови 26 березня перетнули понад 49 тисяч людей осіб у порівнянні з 45 тисячами днем ​​раніше – це найвищий показник за тиждень. Тим часом на Польщу припало близько 61% тих, хто виїхав, що трохи нижче за середні значення.

Показник людей, які в'їжджають в Україну, підскочив

За даними Держприкордонслужби, потік тих людей, які в'їхали в Україну 26 березня, підскочив до 27 тисяч, 22 з яких – громадяни України. Це найвищий показник від початку повномасштабного наступу Росії на Україну.

У попередній день цей показник становив 21 тисячу.

Переважна більшість – чоловіки, які готові стати на захист країни. Всього з початку відкритої озброєної агресії в Україну повернулося близько 442 тисяч наших земляків,

– йдеться в повідомленні Держприкордонслужби.

У відомстві нагадали, що всі пункти пропуску на західному кордоні (крім "Дзвінкового") працюють у цілодобовому режимі.

Держприкордонслужба також повідомила, що за минулу добу значно зросла й кількість оформлених транспортних засобів з гуманітарними вантажами – до більш ніж 900 у порівнянні з 600 – 750 впродовж останнього тижня.