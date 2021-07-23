Авария произошла примерно в 12:00 на регулированном железнодорожном переезде. В результате удара локомотив поезда сошел с рельсов первой колесной парой.
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Пассажиров доставили в пункты назначения
По состоянию на 16:10 пассажиры поезда №14 Киев – Солотвино, попавшего в столкновение с грузовиком на регулируемом железнодорожном переезде, доставлены в конечный пункт назначения,
– отметили в Укрзализныце.
Кроме этого, там добавили, что обратный рейс поезда №13 из Солотвино в Киев отправится с вынужденной задержкой.
- Прибытие в столицу ожидается с опозданием на 2 часа 50 минут.