Авария произошла примерно в 12:00 на регулированном железнодорожном переезде. В результате удара локомотив поезда сошел с рельсов первой колесной парой.

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Пассажиров доставили в пункты назначения

По состоянию на 16:10 пассажиры поезда №14 Киев – Солотвино, попавшего в столкновение с грузовиком на регулируемом железнодорожном переезде, доставлены в конечный пункт назначения,

– отметили в Укрзализныце.

Кроме этого, там добавили, что обратный рейс поезда №13 из Солотвино в Киев отправится с вынужденной задержкой.

Прибытие в столицу ожидается с опозданием на 2 часа 50 минут.

Обратите внимание! В результате столкновения поезда с грузовиком жертв удалось избежать. Однако несколько пассажиров обратились к медикам с просьбой о помощи.