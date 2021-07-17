Об этом в своем фейсбуке сообщил журналист Роман Кошмал. 17 июля его друг, гражданин ОАЭ, возвращался из украинской столицы в Дубай.

Читайте также Бриллианты в нижнем белье: таможенники "Борисполя" разоблачили хитрого контрабандиста

Что произошло в "Борисполе"

По словам Кошмала, его товарищ должен был лететь рейсом Sky Up Airlines PQ 481 в 11:35. Он прибыл в аэропорт "Борисполь" в 9:00. Впрочем, в посадке на самолет мужчине отказали, потому что он не имел результатов ПЦР-теста. Пассажир пояснил, что возвращается на родину, и тамошние власти не требуют ПЦР-тестов для граждан своей страны. Впрочем, эти аргументы не помогли.

Но! Представитель аэропорта предложил купить отрицательный результат теста в официальной лаборатории за 150 долларов. Оплата, конечно, кэшем. Друг купил этот тест,

– отметил журналист.

И добавил, никаких проб для исследования у его товарища не брали. Более того, впоследствии выяснилось, что этот случай – не единичный. Людям приходилось покупать тесты, ведь нужно было успеть вовремя попасть в место назначения.

Кошмал опубликовал в фейсбуке фото, на которых видно дату и время "взятия" образца, официальную печать и бланк лаборатории CSD, в которой его друга не было – это могут подтвердить камеры видеонаблюдения. Он также прикрепил к сообщению официальную информацию от властей ОАЭ, где указано, что гражданам страны не требуется прохождение ПЦР теста перед выездом в Дубай.

Фейковая справка и скриншоты переписки / Фото с фейсбук-страницы Кошмала

"Вот теперь интересно, где искать правды. Потому что работники аэропорта оттягивали время до последнего, чтобы человек не мог обратиться за помощью", – подытожил журналист.

Справка. 24 канал пытается связаться с представителями аэропорта "Борисполь". Мы дополним информацию, когда получим от них официальный комментарий.