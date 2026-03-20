Патриарха Филарета похоронят непосредственно во Владимирском соборе: почему так

Святейший патриарх Филарет, который умер 20 марта, еще не похоронен. Но место захоронения уже назвали –это Владимирский кафедральный собор в Киеве.

Митрополит Белоцерковский и пресс-секретарь ПЦУ Евстратий рассказал журналистам, почему так. Об этом сообщает Суспільне. Сейчас тело патриарха в другом киевском соборе, Михайловском Златоверхом.

Почему Филарета похоронят во Владимирском соборе?

В Православной церкви Украины объяснили: Филарет правил службы именно во Владимирском кафедральном соборе. К тому же делал это почти 60 лет.

Есть традиция хоронить иерархов Православной Церкви в храме. Святейший патриарх Филарет служил во Владимирском соборе с небольшим перерывом с 1960 года, то есть более 6 десятилетий. Это более половины всего исторического времени существования Владимирского собора. И вполне очевидно, что он заслуживает того, чтобы место его последнего упокоения было во Владимирском соборе,

– сказал спикер ПЦУ.

Справка. Владимирский собор возвели в 1862 – 1882 годах. Он расположен в центре Киева на бульваре Тараса Шевченко.

Показываем Владимирский собор в Киеве на карте

"Мы знаем, что Святейший Патриарх хотел, чтобы место его последнего упокоения было во Владимирском соборе. Он об этом неоднократно говорил. Поэтому мы также выполняем его волю", – добавили в ПЦУ.

Что еще известно о смерти Филарета?