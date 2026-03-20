Митрополит Белоцерковский и пресс-секретарь ПЦУ Евстратий рассказал журналистам, почему так. Об этом сообщает Суспільне. Сейчас тело патриарха в другом киевском соборе, Михайловском Златоверхом.
Почему Филарета похоронят во Владимирском соборе?
В Православной церкви Украины объяснили: Филарет правил службы именно во Владимирском кафедральном соборе. К тому же делал это почти 60 лет.
Есть традиция хоронить иерархов Православной Церкви в храме. Святейший патриарх Филарет служил во Владимирском соборе с небольшим перерывом с 1960 года, то есть более 6 десятилетий. Это более половины всего исторического времени существования Владимирского собора. И вполне очевидно, что он заслуживает того, чтобы место его последнего упокоения было во Владимирском соборе,
– сказал спикер ПЦУ.
Справка. Владимирский собор возвели в 1862 – 1882 годах. Он расположен в центре Киева на бульваре Тараса Шевченко.
"Мы знаем, что Святейший Патриарх хотел, чтобы место его последнего упокоения было во Владимирском соборе. Он об этом неоднократно говорил. Поэтому мы также выполняем его волю", – добавили в ПЦУ.
Что еще известно о смерти Филарета?
- Прощание с патриархом продлится в течение вечера 20 марта и всего дня 21 марта. Чин отпевания и погребение состоятся в воскресенье, 22 марта.
- Тогда в 8:30 в Михайловском златоверхом соборе начнется заупокойная Божественная литургия. Ее в сослужении епископата и духовенства возглавит Блаженнейший Митрополит Епифаний. Там же состоится отпевание.
- Примерно в 11 утра от Михайловского монастыря через Софиевскую площадь к Владимирскому кафедральному собору отправится траурная процессия с телом патриарха. Во Владимирском соборе будет совершено отпевание и состоится погребение почившего.