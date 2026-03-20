Митрополит Білоцерківський і прессекретар ПЦУ Євстратій розповів журналістам, чому так. Про це повідомляє Суспільне. Зараз тіло патріарха в іншому київському соборі, Михайлівському золотоверхому.

Чому Філарета поховають у Володимирському соборі?

У Православній церкві України пояснили: Філарет правив служби саме у Володимирському кафедральному соборі. До того ж робив це майже 60 років.

Є традиція ховати ієрархів Православної Церкви у храмі. Святіший патріарх Філарет служив у Володимирському соборі з невеликою перервою з 1960 року, тобто понад 6 десятиліть. Це понад половина всього історичного часу існування Володимирського собору. І цілком очевидно, що він заслуговує на те, щоб місце його останнього упокоєння було у Володимирському соборі,

– сказав речник ПЦУ.

Довідка. Володимирський собор звели у 1862 – 1882 роках. Він розташований у центрі Києва на бульварі Тараса Шевченка.

Показуємо Володимирський собор у Києві на карті

"Ми знаємо, що Святіший Патріарх хотів, щоб місце його останнього спочинку було у Володимирському соборі. Він про це неодноразово говорив. Тому ми також виконуємо його волю", – додали в ПЦУ.

