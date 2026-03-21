Зеленский с женой попрощались с патриархом ПЦУ Филаретом
- Владимир Зеленский и первая леди попрощались с патриархом ПЦУ Филаретом в Киеве.
- Заупокойная литургия и панихида будут проходить в Свято-Михайловском Златоверхом соборе, а чин погребения запланирован на завтра.
Владимир Зеленский и первая леди попрощались с патриархом ПЦУ Филаретом в Киеве. Он умер 20 марта.
Об этом сообщает Общественное.
Как прощаются с патриархом Филаретом?
Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская пришли на прощание с патриархом ПЦУ Филаретом в Киеве.
Сегодня должна состояться заупокойная литургия и панихида по патриарху в Свято-Михайловском Златоверхом соборе. Завтра состоится чин погребения.
Также попрощаться пришли главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и глава МИД Андрей Сибига.
Как Зеленский реагировал на смерть Филарета?
Президент выразил свои соболезнования Митрополиту Епифанию и всем православным. Он также назвал патриарха одним из крупнейших защитников самостоятельности и государственности украинской церкви.
Он добавил, что следует обязательно помнить то, как патриарх Филарет учил объединяться вокруг идеи сильной, независимой Украины.