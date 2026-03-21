Зеленский с женой попрощались с патриархом ПЦУ Филаретом

Владимир Зеленский и первая леди попрощались с патриархом ПЦУ Филаретом в Киеве. Он умер 20 марта.

Об этом сообщает Общественное.

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская пришли на прощание с патриархом ПЦУ Филаретом в Киеве.

Сегодня должна состояться заупокойная литургия и панихида по патриарху в Свято-Михайловском Златоверхом соборе. Завтра состоится чин погребения.

Также попрощаться пришли главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и глава МИД Андрей Сибига.

