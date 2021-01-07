Это кара Бога Варфоломею, – патриарх РПЦ Кирилл о превращении Святой Софии в мечеть
Патриарх Кирилл прямо во время интервью по случаю Рождества заявил, что превращение Святой Софии в Стамбуле в мечеть – это наказание Бога Варфоломею. Ведь именно он одобрил создание независимой Православной церкви Украины.
В своем интервью российским СМИ Кирилл сказал: "Патриарх Варфоломей ввел раскольников в киевскую святыню, в киевскую Софию, и потерял Софию константинопольскую...". Об этом сообщает Интерфакс.
К слову Епифаний отреагировал на превращение Святой Софии в мечеть
Предоставление томоса Православной Церкви Украины патриарх РПЦ Кирилл называет "преступлением" патриарха Варфоломея.
Отреагировал ли Варфоломей
Пока что в резиденции архиепископа Константинополя и вселенского патриарха не отреагировали на столь сомнительные заявления главы Русской Православной церкви.
Превращение Святой Софии в мечеть: что известно
- 10 июля собор Святой Софии в Стамбуле стал мечетью.
- 24 июля в соборе впервые за 86 лет прошла пятничная молитва мусульман.
- Однако ЕС, США, Германия, Всемирный совет церквей и Папа Римский раскритиковали. решение турецких властей.
- Президент Турции Эрдоган заявил, что мнение других стран не имеет значения.
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