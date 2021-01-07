Патриарх Кирилл прямо во время интервью по случаю Рождества заявил, что превращение Святой Софии в Стамбуле в мечеть – это наказание Бога Варфоломею. Ведь именно он одобрил создание независимой Православной церкви Украины.

В своем интервью российским СМИ Кирилл сказал: "Патриарх Варфоломей ввел раскольников в киевскую святыню, в киевскую Софию, и потерял Софию константинопольскую...". Об этом сообщает Интерфакс.

К слову Епифаний отреагировал на превращение Святой Софии в мечеть

Предоставление томоса Православной Церкви Украины патриарх РПЦ Кирилл называет "преступлением" патриарха Варфоломея.

Отреагировал ли Варфоломей

Пока что в резиденции архиепископа Константинополя и вселенского патриарха не отреагировали на столь сомнительные заявления главы Русской Православной церкви.

Превращение Святой Софии в мечеть: что известно