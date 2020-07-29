Митрополит Епифаний, глава Православной церкви Украины, прокомментировал изменение статуса собора Святой Софии в Стамбуле из музея на действующую мечеть. По его мнению, эта святыня должна оставаться музеем.

По словам Епифания, ПЦУ "солидарно с миром выразила определенное возмущение", пишут " Факты" . Ведь Святая София – святыня, которая должна находиться в нейтральном статусе музея.

Напомним Турция резко ответила Греции на претензии по Святой Софии

Святая София Константинопольская должна оставаться музеем, потому как этот памятник имеет выдающуюся ценность, в частности и для украинцев,

– сказал Епифаний.

Он напомнил, что, как свидетельствуют летописи, делегация от князя Владимир посетила Константинополь. Русь тогда изучала, какую принять веру для всего государства.

И когда делегаты зашли в Софию, то "не знали, где находятся: на небе или на земле". " Именно это стало одной из причин избрания православия основной религией ", – подчеркнул Епифаний.

Он также отметил, что православные не просили, чтобы в Святой Софии позволили проводить богослужения. Однако турецкие власти "провели в соборе первую молитву – чем сделали его мечетью".

Глава УПЦ Московского патриархата Онуфрий также высказался по этому поводу: мол, христианская церковь должна принадлежать тем, кто ее построил.



" Мы не захватываем мечети, поэтому хотели бы, чтобы наши храмы тоже никто не захватывал ", – заявил Онуфрий.

Как Айя-София стала мечетью

10 июля Турция изменила статус Святой Софии (Айя-Софии) из музея в мечеть.

Музеем София стала в 1934 году, но теперь в Турции считают, что делать этого не имели права.

Мол, религиозным центром Айя-Софию в 1453 году сделал султан Мехмед Фатих, и так оно и должно было оставаться.

24 июня в Святой Софии в Стамбуле впервые за 86 лет прошла пятничная молитва мусульман.

Решение турецких властей раскритиковали ЕС, США, Германия, Всемирный совет церквей и Папа Римский.

Президент Турции Эрдоган безразлично относится к критике: мол, мнение других стран не имеет значения.

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