Епифаний отреагировал на превращение Святой Софии в мечеть
Митрополит Епифаний, глава Православной церкви Украины, прокомментировал изменение статуса собора Святой Софии в Стамбуле из музея на действующую мечеть. По его мнению, эта святыня должна оставаться музеем.
По словам Епифания, ПЦУ "солидарно с миром выразила определенное возмущение", пишут "Факты". Ведь Святая София – святыня, которая должна находиться в нейтральном статусе музея.
Напомним Турция резко ответила Греции на претензии по Святой Софии
Святая София Константинопольская должна оставаться музеем, потому как этот памятник имеет выдающуюся ценность, в частности и для украинцев,
– сказал Епифаний.
Он напомнил, что, как свидетельствуют летописи, делегация от князя Владимир посетила Константинополь. Русь тогда изучала, какую принять веру для всего государства.
И когда делегаты зашли в Софию, то "не знали, где находятся: на небе или на земле". "Именно это стало одной из причин избрания православия основной религией", – подчеркнул Епифаний.
Он также отметил, что православные не просили, чтобы в Святой Софии позволили проводить богослужения. Однако турецкие власти "провели в соборе первую молитву – чем сделали его мечетью".
Как Айя-София стала мечетью
- 10 июля Турция изменила статус Святой Софии (Айя-Софии) из музея в мечеть.
- Музеем София стала в 1934 году, но теперь в Турции считают, что делать этого не имели права.
- Мол, религиозным центром Айя-Софию в 1453 году сделал султан Мехмед Фатих, и так оно и должно было оставаться.
- 24 июня в Святой Софии в Стамбуле впервые за 86 лет прошла пятничная молитва мусульман.
- Решение турецких властей раскритиковали ЕС, США, Германия, Всемирный совет церквей и Папа Римский.
- Президент Турции Эрдоган безразлично относится к критике: мол, мнение других стран не имеет значения.
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Святую Софию, напомним, возвели в период Византийской империи, в 537 году Собор стал центром христианства, но после завоевания Византии турками в 1453 году из него сделали главную мечеть Османской империи.