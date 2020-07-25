В МИД Турции заявили, что преобразование стамбульского собора Святой Софии в мечеть не противоречит положениям о защите исторического наследия.

Более того, МИД Турции обвинил Грецию в разжигании антитурецких настроений в обществе. Об этом сообщает Укринформ.

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Реакция Турции

Святая София остается открытой для всех, а ее превращение в мечеть не противоречит положениям о защите исторического наследия.

Греция – единственная европейская страна, чье давление на мусульманское турецкое меньшинство в этой стране прописано в решениях ЕСПЧ, которая закрывает глаза на снос исторических мечетей на своей территории и не имеет мечетей в столице,

– говорится в заявлении представителя МИД Турции Хами Аксо.

Он отметил, что открытие Святой Софии для поклонения соответствует требованиям Конвенции об охране культурного и природного наследия ЮНЕСКО от 1972 года.

В Анкаре также осудили инцидент с сожжением турецкого флага в Греции и убеждены, что заявления Греции свидетельствуют о безрезультатных попытках проснуться от византийской мечты, от которой не удается избавиться 567 лет.

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