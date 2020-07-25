Турция резко ответила Греции на претензии по Святой Софии: детали конфликта
В МИД Турции заявили, что преобразование стамбульского собора Святой Софии в мечеть не противоречит положениям о защите исторического наследия.
Более того, МИД Турции обвинил Грецию в разжигании антитурецких настроений в обществе. Об этом сообщает Укринформ.
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Реакция Турции
Святая София остается открытой для всех, а ее превращение в мечеть не противоречит положениям о защите исторического наследия.
Греция – единственная европейская страна, чье давление на мусульманское турецкое меньшинство в этой стране прописано в решениях ЕСПЧ, которая закрывает глаза на снос исторических мечетей на своей территории и не имеет мечетей в столице,
– говорится в заявлении представителя МИД Турции Хами Аксо.
Он отметил, что открытие Святой Софии для поклонения соответствует требованиям Конвенции об охране культурного и природного наследия ЮНЕСКО от 1972 года.
В Анкаре также осудили инцидент с сожжением турецкого флага в Греции и убеждены, что заявления Греции свидетельствуют о безрезультатных попытках проснуться от византийской мечты, от которой не удается избавиться 567 лет.
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Что известно о возвращении собору статуса мечети
- В Греции объявили в пятницу днем траур в связи с проведением первой за 85 лет мусульманской молитвы в стамбульском соборе Святой Софии.
- 10 июля Государственный совет (высший административный суд) Турции отменил решение правительства от 1934 года о статусе музея собора Святой Софии в Стамбуле, что позволяет снова использовать это место как мечеть.
- Это решение турецких властей раскритиковали ЕС, США, Германия, Всемирный совет церквей и Папа Римский. Однако президент Турции заявил, что мнение других стран не повлияет на решение об изменении статуса собора.
- Собор Святой Софии, построенный при императоре Византии Юстиниане в 537 году, более тысячи лет был самым большим храмом христианского мира. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году его превратили в главную мечеть Османского государства.