У МЗС Туреччини заявили, що перетворення стамбульського собору Святої Софії на мечеть не суперечить положенням про захист історичної спадщини.

Ба більше, МЗС Туреччини звинуватило Грецію в розпалюванні антитурецьких настроїв у суспільстві. Про це повідомляє Укрінформ.

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Реакція Туреччини

Свята Софія залишається відкритою для всіх, а її перетворення на мечеть не суперечить положенням про захист історичної спадщини.

Греція – єдина європейська країна, чий тиск на мусульманську турецьку меншину в цій країні прописано в рішеннях ЄСПЛ, яка закриває очі на знесення історичних мечетей на своїй території й не має мечетей у столиці, – мовиться у заяві речника МЗС Туреччини Хамі Аксоя.

Він наголосив, що відкриття Святої Софії для поклоніння відповідає вимогам Конвенції про охорону культурної та природної спадщини ЮНЕСКО 1972 року.

В Анкарі також засудили інцидент зі спаленням турецького прапора у Греції та переконані, що заяви Греції свідчать про безрезультатні спроби прокинутися від візантійської мрії, від якої не вдається позбавитися 567 років.

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