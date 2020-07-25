Туреччина різко відповіла Греції на претензії щодо Святої Софії: деталі конфлікту
У МЗС Туреччини заявили, що перетворення стамбульського собору Святої Софії на мечеть не суперечить положенням про захист історичної спадщини.
Ба більше, МЗС Туреччини звинуватило Грецію в розпалюванні антитурецьких настроїв у суспільстві. Про це повідомляє Укрінформ.
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Реакція Туреччини
Свята Софія залишається відкритою для всіх, а її перетворення на мечеть не суперечить положенням про захист історичної спадщини.
Греція – єдина європейська країна, чий тиск на мусульманську турецьку меншину в цій країні прописано в рішеннях ЄСПЛ, яка закриває очі на знесення історичних мечетей на своїй території й не має мечетей у столиці, – мовиться у заяві речника МЗС Туреччини Хамі Аксоя.
Він наголосив, що відкриття Святої Софії для поклоніння відповідає вимогам Конвенції про охорону культурної та природної спадщини ЮНЕСКО 1972 року.
В Анкарі також засудили інцидент зі спаленням турецького прапора у Греції та переконані, що заяви Греції свідчать про безрезультатні спроби прокинутися від візантійської мрії, від якої не вдається позбавитися 567 років.
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Що відомо про повернення собору статусу мечеті
- У Греції оголосили у п'ятницю день жалоби у зв'язку з проведенням першої за 85 років мусульманської молитви у стамбульському соборі Святої Софії.
- 10 липня Державна рада (вищий адміністративний суд) Туреччини скасувала рішення уряду від 1934 року про статус музею собору Святої Софії у Стамбулі, що дозволяє знову використовувати цю пам'ятку як мечеть.
- Це рішення турецької влади розкритикували ЄС, США, Німеччина, Всесвітня рада церков та Папа Римський. Проте президент Туреччини заявив, що думка інших країн не вплине на рішення про зміну статусу собору.
- Собор Святої Софії, збудований за імператора Візантії Юстиніана у 537 році, понад тисячу років був найбільшим храмом християнського світу. Після захоплення Константинополя османами та падіння Візантійської імперії 1453 року його перетворили на головну мечеть Османської держави.