Епіфаній відреагував на перетворення Святої Софії на мечеть
Митрополит Епіфаній, глава Православної церкви України, прокоментував зміну статусу собору Святої Софії у Стамбулі з музею на діючу мечеть. На його думку, ця святиня повинна залишатися музеєм.
За словами Епіфанія, ПЦУ "солідарно зі світом висловила певне обурення", пишуть "Факти". Адже Свята Софія – святиня, яка має перебувати в нейтральному статусі музею.
Нагадаємо Туреччина різко відповіла Греції на претензії щодо Святої Софії
Свята Софія Константинопольська повинна залишатися музеєм, бо ця пам’ятка має визначну цінність, зокрема для українців,
– сказав Епіфаній.
Він нагадав, що, як свідчать літописи, делегація від князя Володимир відвідала Константинополь. Русь тоді вивчала, яку прийняти віру для усієї держави.
І коли делегати зайшли до Софії, то "не знали, де знаходяться: на небі чи на землі". "Саме це стало однією з причин обрання православ’я основною релігією", – наголосив Епіфаній.
Він також зауважив, що православні не просили, аби у Святій Софії дозволили проводити богослужіння. Однак турецька влада "провела у соборі першу молитву – чим зробила його мечеттю".
Як Айя-Софія стала мечеттю
- 10 липня Туреччина змінила статус Святої Софії (Айя-Софії) з музею на мечеть.
- Музеєм Софія стала у 1934 році, але тепер у Туреччині вважають, що робити того не мали права.
- Мовляв, релігійним центром Айя-Софію у 1453 році зробив султан Мехмед Фатіх, і так воно й мало залишатися.
- 24 липня у Святій Софії у Стамбулі вперше за 86 років пройшла п’ятнична молитва мусульман.
- Рішення турецької влади розкритикували ЄС, США, Німеччина, Всесвітня рада церков та Папа Римський.
- Президент Туреччини Ердоган байдуже ставиться до критики: мовляв, думка інших країн не має значення.
Цікава думка Зміна статусу собору Святої Софії в Стамбулі: що ховається за цим революційним рішенням Ердогана
Святу Софію, нагадаємо, звели у період Візантійської імперії, у 537 році Собор став центром християнства, але після завоювання Візантії турками у 1453 році з нього зробили головну мечеть Османської імперії.