Митрополит Епіфаній, глава Православної церкви України, прокоментував зміну статусу собору Святої Софії у Стамбулі з музею на діючу мечеть. На його думку, ця святиня повинна залишатися музеєм.

За словами Епіфанія, ПЦУ "солідарно зі світом висловила певне обурення", пишуть "Факти". Адже Свята Софія – святиня, яка має перебувати в нейтральному статусі музею.

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Свята Софія Константинопольська повинна залишатися музеєм, бо ця пам’ятка має визначну цінність, зокрема для українців,

– сказав Епіфаній.

Він нагадав, що, як свідчать літописи, делегація від князя Володимир відвідала Константинополь. Русь тоді вивчала, яку прийняти віру для усієї держави.

І коли делегати зайшли до Софії, то "не знали, де знаходяться: на небі чи на землі". "Саме це стало однією з причин обрання православ’я основною релігією", – наголосив Епіфаній.

Він також зауважив, що православні не просили, аби у Святій Софії дозволили проводити богослужіння. Однак турецька влада "провела у соборі першу молитву – чим зробила його мечеттю".

Глава УПЦ Московського патріархату Онуфрій також висловився з цього приводу: мовляв, християнська церква повинна належати тим, хто її побудував.



" Ми не захоплюємо мечеті, тому хотіли б, щоб наші храми теж ніхто не захоплював", – заявив Онуфрій.

Як Айя-Софія стала мечеттю

10 липня Туреччина змінила статус Святої Софії (Айя-Софії) з музею на мечеть.

Музеєм Софія стала у 1934 році, але тепер у Туреччині вважають, що робити того не мали права.

Мовляв, релігійним центром Айя-Софію у 1453 році зробив султан Мехмед Фатіх, і так воно й мало залишатися.

24 липня у Святій Софії у Стамбулі вперше за 86 років пройшла п’ятнична молитва мусульман.

Рішення турецької влади розкритикували ЄС, США, Німеччина, Всесвітня рада церков та Папа Римський.

Президент Туреччини Ердоган байдуже ставиться до критики: мовляв, думка інших країн не має значення.

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Святу Софію, нагадаємо, звели у період Візантійської імперії, у 537 році Собор став центром християнства, але після завоювання Візантії турками у 1453 році з нього зробили головну мечеть Османської імперії.