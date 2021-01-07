Патріарх РПЦ Кирило просто під час інтерв'ю з нагоди Різдва заявив, що перетворення Святої Софії у Стамбулі на мечеть – це покарання Бога Варфоломію. Адже саме він схвалив створення незалежної Православної церкви України.

У своєму інтерв'ю російським ЗМІ Кирило сказав: "Патріарх Варфоломій ввів розкольників в київську святиню, в київську Софію, і втратив Софію константинопольську...". Про це повідомляє Інтерфакс.

До слова Епіфаній відреагував на перетворення Святої Софії на мечеть

Надання Томосу Православній церкві України патріарх РПЦ Кирило називає "злочином" патріарха Варфоломія.

Чи відреагував Варфоломій

Поки що в резиденції архієпископа Константинополя і вселенського патріарха не відреагували на такі сумнівні заяви глави Російської православної церкви.

Перетворення Святої Софії на мечеть: що відомо