Несмотря на кровопролитную войну, в которой Россия убивает мирных украинцев, патриарх Кирилл говорит басни об "одном народе". Говорит, что церковь делает все, чтобы украинцы и россияне не стали врагами.

Патриарх говорит тезисы о народе "от Черного до Белого моря", которому все завидовали и хотели разделить. Заявление Кирилла цитировали российские СМИ. 24 канал.

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Несмотря на то, что историки уже неоднократно опровергали фейки об "одном народе", Кирилл рассказывает, будто Церковь была силой, скреплявшей этот народ.

"Во всем виновата Украина"

Вину в "расколе" Патриарх переводит, конечно, на Украину, потому что "радикально изменила вектор своего политического и исторического развития, и этот новый вектор никак не совпадает с вектором развития России".

Кирилл продолжил, будто кто пытается создать "цивилизационную предпосылку для разделения людей". Более того, он цинично добавил, что "сегодня в Украине делается все для того, чтобы в глазах украинцев Россия действительно стала врагом и чтобы в глазах украинцев русский народ, русские стали другим народом". Очевидно, что больше усилий к такому явлению прилагают сами россияне, ежедневно обстреливая мирные украинские города.

Далее последовали разговоры о "пропасти" между двумя "частями одного народа" и каких-то "усилиях" русской цервки. В конце концов, в России часто раздаются заявления об "одном народе". Наверное, оправдывать таким образом вторжение в чужую страну очень удобно. Хотя понятно, что приемлемыми такие тезисы только для граждан страны-агрессорки.