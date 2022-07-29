ПЦУ просит лишить престола патриарха кирилла, а "русский мир" признать еретической идеологией

Православная церковь Украины обратилась к архиепископу Константинопольскому Варфоломею с просьбой лишить патриарха кирилла престола. А идеологию "русского мира" признать еретической.

Синод ПЦУ отмечает, что кирилл открыто одобряет войну россии против Украины. За время его руководства православной церковью единственными реальными достижениями были "концентрация власти в руках одного человека при полной деградации реальной церковной соборности и полная зависимость церкви от российского государства".

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Что ПЦУ просит у вселенского патриарха Варфоломея

От имени архиереев Церкви и многочисленных жертв войны россии против Украины, которую патриарх московский открыто и однозначно публично одобряет и поддерживает, синод ПЦУ просит:

осудить доктрину "русского мира" и признать ее еретической;

квалифицировать действия патриарха кирилла на канонической территории Александрийского Патриархата как схизматические;

лишить кирилла гундяева права занимать московский патриарший престол.

15 марта обнародовали декларацию о "русском мире", под которой подписалось до тысячи православных богословов.

В ней говорилось о том, что эта идеология – неправославная, еретическая доктрина, близкая к учению этнофилетизма.

Мы отвергаем ересь "русского мира" и позорные действия российской власти по решению войны против Украины, вызванной этим гнусным учением, не имеющим оправдания – за попустительство Русской Православной Церкви, как действия глубоко не-православные, не-христианские,

– говорится в обращении.

Синод ПЦУ отмечает, что патриарх кирилл является идейным вдохновителем для россиян по уничтожению украинцев. Он благословляет убийства детей, изнасилование женщин, уничтожение церквей, а значит, не имеет права быть патриархом.

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