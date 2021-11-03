Варфоломея осмотрели в больнице Mount Sinai на Манхэттене. Он проконсультировался относительно своего здоровья со специалистами.
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Почему Варфоломея госпитализируют
По результатам осмотра, решили госпитализировать патриарха. В медучреждении ему должны провести ангиограмму, то есть рентген сосудов. После этого оценят необходимость установки стента.
Других деталей о состоянии здоровья патриарха не уточняют.
Предварительная госпитализация патриарха
Варфоломея уже клали в больницу в Вашингтоне 24 октября. Во второй день визита в США, перед отправлением на службу в собор Святой Софии, патриарху стало плохо.
Утверждали, что самочувствие ухудшилось из-за длительного перелета в США и загруженного графика. Поэтому врачи посоветовали Варфоломею отдохнуть.
К слову, Варфоломей должен был пробыть с визитом в США до 3 ноября. Однако теперь, вероятно, ему придется задержаться.