Варфоломея осмотрели в больнице Mount Sinai на Манхэттене. Он проконсультировался относительно своего здоровья со специалистами.

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Почему Варфоломея госпитализируют

По результатам осмотра, решили госпитализировать патриарха. В медучреждении ему должны провести ангиограмму, то есть рентген сосудов. После этого оценят необходимость установки стента.

Других деталей о состоянии здоровья патриарха не уточняют.

Предварительная госпитализация патриарха

Варфоломея уже клали в больницу в Вашингтоне 24 октября. Во второй день визита в США, перед отправлением на службу в собор Святой Софии, патриарху стало плохо.

Утверждали, что самочувствие ухудшилось из-за длительного перелета в США и загруженного графика. Поэтому врачи посоветовали Варфоломею отдохнуть.

К слову, Варфоломей должен был пробыть с визитом в США до 3 ноября. Однако теперь, вероятно, ему придется задержаться.