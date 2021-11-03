Варфоломія оглянули в лікарні Mount Sinai на Мангеттені. Він проконсультувався щодо свого здоров'я зі спеціалістами.

До теми Патріарх Варфоломій потрапив у лікарню в Штатах

Чому Варфоломія госпіталізують

За результатами огляду, вирішили госпіталізувати патріарха. У медзакладі йому мають провести ангіограму, тобто рентген судин. Після цього оцінять необхідність встановлення стенту.

Інших деталей про стан здоров'я патріарха не уточнюють.

Попередня госпіталізація патріарха

Варфоломія вже клали до лікарні у Вашингтоні 24 жовтня. У другий день візиту до США, перед відправленням на службу в собор Святої Софії, патріарху стало погано.

Стверджували, що самопочуття погіршилось через тривалий переліт до США та завантажений графік. Тому лікарі порадили Варфоломію відпочити.

До слова, Варфоломій мав пробути з візитом у США до 3 листопада. Однак тепер, ймовірно, йому доведеться затриматись.