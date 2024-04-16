Жозеп Боррель заявил, что дешевле предоставить Киеву системы Patriot, чем потом восстанавливать разрушенные российскими обстрелами электростанции. Так глава дипломатии ЕС прокомментировал возможность восстановления уничтоженной Трипольской ТЭС.
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Через год может быть поздно. Прежде чем говорить об отстройке Украины, надо не допустить ее разрушения. Дешевле купить комплексы Patriot, чем отстроить электростанцию, на которую нацелились россияне,
– заявил он.
Европе придется приобрести системы ПВО
Боррель также созвал Совет иностранных дел и обороны 22 апреля, чтобы обсудить потребности Украины в боеприпасах и средствах противовоздушной обороны.
Я стучу в двери государств-членов, чтобы сказать им, что если они не имеют зенитных батарей, им придется их купить. Дело продвигается медленно, но существует огромная разница во взносах стран-членов,
– добавил Боррель.
Россияне полностью уничтожили Трипольскую ТЭС
- Во время массированной атаки 11 апреля Россия в очередной раз била по энергетическим объектам. Тогда разрушения были зафиксированы в 5 областях: Харьковской, Запорожской, Одесской, Киевской и Львовской. Впоследствии в "Центрэнерго" сообщили, что во время массированного удара оккупанты полностью уничтожили Трипольскую ТЭС. В результате обстрела вспыхнул масштабный пожар в турбинном цехе.
- Трипольская ТЭС в Киевской области является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области. Она давала электроэнергию около 3 миллионам потребителей.
- После массированной атаки ПАО "Центрэнерго" потеряло 100% генерации. В состав общества входят 3 ТЭС: Трипольская в Киевской области, Змиевская в Харьковской (ее уничтожили во время атаки 22 марта) и Углегорская в Донецкой области (она расположена на временно оккупированных территориях).