Патриот и профессионал, – Буданов описал современного разведчика

Важнейшими характеристиками современного разведчика являются его патриотичность и профессионализм. Эти качества должны быть распределены равномерно. Кирилл Буданов убежден, что без одного не будет и другого.

Каким должен быть современный разведчик

Спецназовец ГУР должен иметь высокий интеллект. Об этом глава разведки заявил в интервью.

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Это человек способный быстро и самостоятельно принимать решения. Сегодня принятие решений во многих операциях ложится на голову именно того лица, которое вовлечено в операцию. К сожалению, это реалии нашей войны,

– отметил Буданов.

Он пояснил, что это не происходит так, как в фильмах, – когда разведчик заявляет об изменении ситуации и ждет указаний. На самом деле он должен сам реагировать. "Бывает очень много моментов, когда человек должен принимать решения лично и именно под эти критерии мы попробуем подводить наших работников".

Спецназовцы знают десятки языков

Буданов также рассказал, что у разведчиков никогда не возникает языковой барьер с коллегами. Все потому, что спецназовцы владеют десятками языков: португальским, арабским, африканскими диалектами и тому подобное.

Однако самое важное – знать украинский язык. "Не может человек, который является гражданином Украины, не знать государственный язык", – подчеркнул руководитель разведки.