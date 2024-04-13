Военный обозреватель Роман Бочкала рассказал 24 Каналу, что мир прекрасно понимает, что сейчас происходит в Украине. Однако неизвестно, к какой агрессии должна еще прибегнуть Россия, чтобы наши союзники начали действовать.

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Сколько ПВО Запад на самом деле мог бы дать Украине

Наши союзники осознают насколько сложной является сейчас ситуация. Но, к сожалению, для них важнее собственная безопасность, цены на нефтепродукты и сохранение определенной зоны комфорта, в которой они находятся.

А почему мы говорим о 7 – 8 систем Patriot, почему не больше? Почему не 20 – 30? Только в Соединенных Штатах по официальной информации 1100 таких установок. Разве нельзя выделить нам хотя бы 50?

– сказал Роман Бочкала.

Немало Patriot хранятся у наших соседей. Например, в Румынии и Польше их по 50 единиц. Очевидно, что сейчас у этих стран нет такой потребности, как у Украины, чтобы привлекать системы.

Конечно, полностью закрыть небо над Украиной почти невозможно. Ведь кроме ракет, еще есть "Шахеды", другие воздушные средства, которые нерентабельно сбивать с помощью Patriot. Но тогда встает вопрос поставки других систем, чтобы устранить такие угрозы.

Patriot может защитить всю Украину

Согласно своим техническим характеристикам, Patriot действительно может сбивать баллистические ракеты, видеть их на большом расстоянии. Стоит понимать, что речь идет о минимум четырех пусковых установках, которые принадлежат к одной системе. Каждая из которых имеет радиус действия 120 километров.

Если в каждой области будет хотя бы одна система Patriot на четыре пусковые установки, то это уже 16 ракет. У россиян тоже мало оружия. Во время последних обстрелов они били ракетами 2023 года. Это свидетельствует о том, что Россия работает "с колес",

– подчеркнул военный обозреватель.

Поэтому Patriot нужно как можно больше. Украине надо предоставить такое количество, которое позволит защитить от атак каждую область.

Что известно о получении ПВО