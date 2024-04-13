Военный обозреватель Роман Бочкала рассказал 24 Каналу, что мир прекрасно понимает, что сейчас происходит в Украине. Однако неизвестно, к какой агрессии должна еще прибегнуть Россия, чтобы наши союзники начали действовать.
К теме Дорогие и эффективные: как ЗРК Patriot помогут закрыть украинское небо
Сколько ПВО Запад на самом деле мог бы дать Украине
Наши союзники осознают насколько сложной является сейчас ситуация. Но, к сожалению, для них важнее собственная безопасность, цены на нефтепродукты и сохранение определенной зоны комфорта, в которой они находятся.
А почему мы говорим о 7 – 8 систем Patriot, почему не больше? Почему не 20 – 30? Только в Соединенных Штатах по официальной информации 1100 таких установок. Разве нельзя выделить нам хотя бы 50?
– сказал Роман Бочкала.
Немало Patriot хранятся у наших соседей. Например, в Румынии и Польше их по 50 единиц. Очевидно, что сейчас у этих стран нет такой потребности, как у Украины, чтобы привлекать системы.
Конечно, полностью закрыть небо над Украиной почти невозможно. Ведь кроме ракет, еще есть "Шахеды", другие воздушные средства, которые нерентабельно сбивать с помощью Patriot. Но тогда встает вопрос поставки других систем, чтобы устранить такие угрозы.
Patriot может защитить всю Украину
Согласно своим техническим характеристикам, Patriot действительно может сбивать баллистические ракеты, видеть их на большом расстоянии. Стоит понимать, что речь идет о минимум четырех пусковых установках, которые принадлежат к одной системе. Каждая из которых имеет радиус действия 120 километров.
Если в каждой области будет хотя бы одна система Patriot на четыре пусковые установки, то это уже 16 ракет. У россиян тоже мало оружия. Во время последних обстрелов они били ракетами 2023 года. Это свидетельствует о том, что Россия работает "с колес",
– подчеркнул военный обозреватель.
Поэтому Patriot нужно как можно больше. Украине надо предоставить такое количество, которое позволит защитить от атак каждую область.
Что известно о получении ПВО
- Министр иностранных дел Украины заявил, что сейчас в мире есть 100 доступных систем Patriot. Например, более одной батареи может стоять на охране порта или аэродрома в соседних странах. Дмитрий Кулеба выразил надежду, что в ближайшее время нам удастся получить хотя бы 7 дополнительных батарей для ЗРК.
- В западных СМИ сообщили якобы в Украины закончились ракеты для Patriot. В Офисе Президента опровергли такую информацию, но заметили, что эти ракеты действительно в дефиците. Более того, враг использует коварную тактику и специально выпускает на один объект 10 – 12 ракет, чтобы истощить систему.
- Целью последних атак России стала критическая инфраструктура. Оккупанты уничтожают ТЭЦ, бьют по газовым хранилищам, подстанциям. Помешать этому может усиление ПВО. Большинство объектов защищены от "Шахедов", но не от ракет. Также есть третий – самый высокий уровень защиты. Он предусматривает строительство подстанций, которые скрыты под землей.