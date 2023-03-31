Интересно, что незадолго до этого митрополит Павел Лебедь, он же Паша Мерседес, запугивал верующих штурмом, который должен был состояться в 17:00. Вероятно, именно протесты молодых украинцев и имел в виду священник.

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Попы разгоняют молодежь кадилом

В Киево-Печерскую лавру пришла молодежь, которая требует, чтобы УПЦ МП покинули территорию. Во время демонстрации молодые украинцы спели Гимн. В ответ верующие развернули флаг Украины и начали молиться.

Под стенами Лавры собралась молодежь: смотрите видео

Мы, украинцы, не потерпим, чтобы на нашей территории и дальше была эта нечисть (попы УПЦ МП – 24 Канал). Поэтому мы хотим, чтобы они исчезли,

– говорит участник протеста.

Некоторые активисты держали таблички "Покайтесь, фарисеи". Позже молодежь начала скандировать "Долой московского попа!". После таких возгласов один из священников УПЦ МП начал разгонять молодежь кадилом.

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