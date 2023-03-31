Цікаво, що незадовго до цього митрополит Павло Лебідь, він же Паша Мерседес, залякував вірян штурмом, який мав відбутися о 17:00. Ймовірно, саме протести молодих українців і мав на увазі священник.
До теми "Хтось підслухав": Паша Мерседес лякає своїх вірян штурмом Лаври
Попи розганяють молодь кадилом
До Києво-Печерської лаври прийшла молодь, яка вимагає, щоб УПЦ МП покинули територію. Під час демонстрації молоді українці заспівали Гімн. У відповідь віряни – розгорнули прапор України та почали молитися.
Під стінами Лаври зібралася молодь: дивіться відео
Ми, українці, не потерпимо, аби на нашій території й далі була ця нечисть (попи УПЦ МП – 24 Канал). Тому ми хочемо, аби вони зникли,
– каже учасниця протесту.
Деякі активісти тримали таблички "Покайтеся, фарисеї". Пізніше молодь почала скандувати "Геть московського попа!". Після таких вигуків один зі священників УПЦ МП почав розганяти молодь кадилом.
Московські попи не пускають до Лаври комісію Мінкульту
- Вранці 31 березня на території Києво-Печерської лаври віряни разом з представниками УПЦ МП знову блокували входи до храмів, щоб не дати комісії Мінкульту потрапити усередину.
- Для спілкування попи навіть використовували рації та просили про підсилення блокування входу до святині. До речі, 30 березня представникам комісії також не вдалося потрапити до святині.
- Через це заповідник "Києво-Печерська лавра" звернувся до Господарського суду Києва. Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив, що ситуацію будуть вирішувати у законний спосіб.
- Зауважимо, що попри перешкоджання представників УПЦ МП, комісія повернеться у понеділок, 3 квітня. Самі ж члени комісії заявили, що ключі, які передали представники Монастиря не підійшли до серцевини замка приміщення.