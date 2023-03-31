Цікаво, що озвучуючи такі твердження, Павло посилається на незаперечний факт – "наші люди десь підслухали". Розганяючи паніку, прислужник Москви намагається збільшити прихильність вірян до УПЦ МП, інформує 24 Канал.

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Просить молитись за Лавру

Нам щойно стало відомо, що о 17:00 робитимуть розбійний напад на Лавру. Наші люди підслухали молодь, яка розмовляє по телефону, готуючись до цих подій. Сподіваємося, що цього всього не буде, але ми все одно просимо ваших святих молитов,

– сказав Паша Мерседес.

Митрополит Лебідь попереджає про штурм: дивіться відео

Тішить той факт, що митрополит визнає, що вони вже всім остогидли. Попри це, він скаржиться, що усі московські попи в Україні зараз сидять на пороховій бочці.

"Просимо наших воїнів, захисників, поліцію, нехай Господь береже їх для нас. Хай Божа матір засоромить їх та зруйнує їхній домисел", – видав Лебідь.

Нагадаємо, що події у Лаврі прокоментував секретар РНБО Олексій Данілов. Він запевнив, що Україна фізично не буде виганяти УПЦ МП з Києво-Печерської лаври, бо це не українська тактика.

Натомість рішення уряду країни буде виконане спокійно і державний заповідник буде повністю в руках України. Данілов нагадав, що ухвалені державою рішення будуть виконуватись всіма, незалежно від професії та роду занять. Секретар Ради національної безпеки та оборони України пояснив, що всі провокації, які наразі готує Росія – не спрацюють.

Комісію Мінкульту вже двічі не пустили до Лаври

На території Києво-Печерської лаври 31 березня парафіяни разом з представниками УПЦ МП знову блокували входи до храмів, щоб не дати комісії Мінкульту потрапити усередину.

Для спілкування попи навіть використовували рації та просили про підсилення блокування входу до святині.

Однак, попри перешкоджання представників УПЦ МП, комісія повернеться у понеділок, 3 квітня. Самі ж члени комісії заявили, що ключі, які передали представники Монастиря не підійшли до серцевини замка приміщення.