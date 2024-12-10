Новые билборды заметили в двух микрорайонах города. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Кавун.City.

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Как такие борды поднимают моральный дух

В Херсоне установили новые билборды с надписью "Нас бережёт украинское войско". Их заметили в двух микрорайонах города, однако точные локации из соображений безопасности не разглашаются.

Местные жители отмечают, что такие инициативы добавляют спокойствия и напоминают о присутствии украинских защитников.

В городе, живущем под постоянным давлением врага, такие инициативы поднимают моральный дух и напоминают о том, что украинские военные всегда рядом, защищают и борются за каждого из нас,

– говорят херсонцы.



Билборд с надписью "Нас бережёт украинское войско" / Фото читателей Кавун.City

Напомним, во время оккупации города российские силы активно использовали рекламные борды для своей пропаганды, что вызвало возмущение среди местных жителей. Несмотря на риски, жители неоднократно срывали эти враждебные агитационные материалы.

После освобождения Херсона на улицах города появились сине-желтые борды с надписью "Родные, вы свободны" от Вооруженных сил Украины.



Билборды в Херсоне после деоккупации в 2022 году / Фото Евгении Вирлич