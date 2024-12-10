Нові білборди помітили у двох мікрорайонах міста. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Кавун.City.

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Як такі борди підіймають моральний дух

У Херсоні встановили нові білборди з надписом "Нас береже українське військо". Їх помітили у двох мікрорайонах міста, проте точні локації з міркувань безпеки не розголошуються.

Місцеві жителі зазначають, що такі ініціативи додають спокою та нагадують про присутність українських захисників.

У місті, що живе під постійним тиском ворога, такі ініціативи підіймають моральний дух та нагадують про те, що українські військові завжди поруч, захищають і борються за кожного з нас,

– кажуть херсонці.



Білборд з написом "Нас береже українське військо" / Фото читачів Кавун.City

Нагадаємо, під час окупації міста російські сили активно використовували рекламні борди для своєї пропаганди, що викликало обурення серед місцевих жителів. Попри ризики, жителі неодноразово зривали ці ворожі агітаційні матеріали.

Після звільнення Херсона на вулицях міста з’явилися синьо-жовті борди з написом "Рідні, ви вільні" від Збройних сил України.



Білборди у Херсоні після деокупації у 2022 році / Фото Євгенії Вірлич