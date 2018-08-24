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Патриотические настроения украинцев: почему большинство стало ценить независимость

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Количество людей, которые прежде всего считают себя гражданами Украины, а потом уже жителями тех или иных регионов достигло пика за всю историю независимости. Об этом говорят социологи. И это следствие того, что вместе украинцы ведут борьбу за независимость на Донбассе.

24 августа 1991 года Верховная Рада приняла акт независимости Украины. В том же году стремление страны к самостоятельности поддержали 90% граждан.

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"На тот момент это была абсолютная идеализация государства. Мы думали, что как только будет украинское государство, будут демократия, благосостояние, европезация", – отметил историк, общественный деятель Олесь Доний.

день незалежності
У украинцев появился более патриотический настрой

Когда украинцы воспитанные Советским Союзом поняли, что государство – это не только права, но и обязанности, количество сторонников независимости упала на треть. В 2013 году, тех кто готов бы был повторно поддержать самостоятельность было только 60%. Это из-за несбывшихся ожиданий.

Граждане часто просто не уважают то государство, которое образовалось в результате завоевания независимости, потому что оно олигархическое,
– отметил доктор исторических наук Станислав Кульчицкий.

И вот уже уже в 2014 году количество тех, кто ценит независимость вновь увеличилось до более 75%. Такой же цифра остается и сегодня, о чём свидетельствуют опросы социологической группы "Рейтинг". А вот уровень патриотизма растет с каждым годом. И уже достигает более 80%. Социологи прежде всего связывают это с мобилизацией против российской агрессии. Но радуются они из-за роста иного показателя.

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"Называя себя гражданином Украины, ты не просто признаешь, что здесь родился, а признаешь законы, культуру, историю государства", – сообщил эксперт социологической группы Рейтинг Любомир Мысов.

день незалженостіКоличество тех, кто ценит независимость увеличилось до 75%

Уже после начала войны с Россией стало понятно, что патриотизм украинцев это не только цифры и слова. Десятки тысяч людей бросились рискуя жизнью защищать государство, когда оно в этом нуждалось. Сотни тысяч волонтеров, оставили свои дела и начали собирать помощь для добровольцев.

Миллионы откликнулись и помогли. Историки говорят, что по сравнению с периодом освободительной борьбы и 1990 годами готовность "Получить независимость или погибнуть в борьбе за нее" критически возросла.

Гитлер толкнул Советский Союз Сталина к объединению наций, которые гарантированно должны были победить нацистскую Германию и это дало второе дыхание советском строю, а Путин дал второе дыхание сторонникам независимости, потому что впервые Россия раскрыла свою суть,
– резюмировал доктор исторических наук Станислав Кульчицкий.

Исследователи считают, что уровень патриотизма и умение ценить украинскую государственность не уменьшаться. Наоборот, постоянно увеличивается количество тех, кто говорит на украинском языке, учит его, хочет смотреть и слушать украинское.

Автор: Анна Калюжная
Теги: Новости Украины День Независимости
Источник: 24 канал
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