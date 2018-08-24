15:35
24 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
27°C 10°C
  • субота
    29°C 13°C
  • неділя
    30°C 16°C
  • понеділок
    30°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Робот Рогозіна. Голі статуї не для РПЦ
Вєсті Кремля
21:52, 23 серпня
Вєсті.UA. Юрій Луценко-Поттер. Політичний стриптиз від Ляшка
Вєсті.UA
21:10, 23 серпня
Чому екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Підприємництво без прикрас
Згадати все
14:16, 23 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Патріотичні настрої українців: чому більшість стали цінувати незалежність

35 Читать новость на русском

Кількість людей, які насамперед вважають себе громадянами України, а потім вже мешканцями тих чи інших регіонів досягла піку за всю історію незалежності. Про це кажуть соціологи. І це наслідок того, що разом українці виборюють незалежність на Донбасі.

24 серпня 1991 року Верховна Рада ухвалила акт незалежності України. Цього ж року прагнення країни до самостійності підтримали 90% громадян. 

Читайте також: Чим унікальні українці: цікавий результат

"На той момент це була абсолютна ідеалізація держави. Ми думали, що як тільки буде українська держава, будуть демократія, добробут, європезація", – зазначив історик, громадський діяч Олесь Доній.

день незалежності
В українців з'явилося більше патріотичного настрою

Коли українці виховані радянським союзом зрозуміли, що держава – це не лише права, але й обов'язки, кількість прихильників незалежності впала на третину. У 2013 році, тих хто готовий би був повторно підтримати самостійність було лише 60%. Це через несправджені очікування.

Громадяни часто просто не поважають тої держави, яка утворилась внаслідок завоювання незалежності, бо вона олігархічна,
– наголосив доктор історичних наук Станіслав Кульчицький.

І от вже вже у 2014 році тих, хто цінує незалежність знову побільшало аж понад 75%. Такою ж цифра залишається і сьогодні, свідчать опитування соціологічної групи "Рейтинг". А от рівень патріотизму росте з кожним роком. Вже сягає більше 80%. Соціологи насамперед пов'язують це з мобілізацією проти російської агресії. Та радіють вони через зростання іншого показника.

Читайте також: Військовий парад до Дня Незалежності 2018: фото і відео найяскравіших моментів

"Називаючи себе громадянином України, ти не просто визнаєш, що тут народився, а визнаєш закони, культуру, історію держави", – повідомив експерт соціологічної групи Рейтинг Любомир Мисів.

день незалженості
Тих, хто цінує незалежність побільшало до 75%

Вже після початку війни з Росією стало зрозуміло, що патріотизм українців це не лише цифри і слова. Десятки тисяч людей кинулись ризикуючи життям боронити державу, коли вона цього потребувала. Сотні тисяч волонтерів, облишили свої справи і почали збирати допомогу для добровольців.

Мільйони відгукнулись і допомогли. Історики кажуть, що в порівнянні з періодом визвольних змагань та 1990 роками готовність "Здобути незалежність або згинути в боротьбі за неї" критично зросла.

Гітлер заштовхнув Радянський союз Сталіна в об'єднання націй, які гарантовано мали перемогти нацистську Німеччину і це дало 2 дихання радянському сою, а Путін дав 2 дихання прибічникам незалежності, бо вперше Росія розкрила свою суть,
– резюмував доктор історичних наук Станіслав Кульчицький.

Дослідники вважають, що рівень патріотизму і цінування українцями державності не зменшуватиметься. Навпаки, постійно збільшується кількість тих, хто говорить українською мовою, навчається нею, хоче дивитись і слухати українське. 

Автор: Анна Калюжна
Теги: Новини України День Незалежності
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Вибачення Порошенка – а як з відповідальністю за помилки?
сьогодні, 12:01 Вибачення Порошенка – а як з відповідальністю за помилки?
Богдан Яременко
Мальовнича Україна: найкрасивіші куточки країни, які варто побачити
сьогодні, 09:05 Мальовнича Україна: найкрасивіші куточки країни, які варто побачити
Нетипова історія України (про яку точно не розказували у школі)
сьогодні, 14:42 Нетипова історія України (про яку точно не розказували у школі)
Євгенія Мазур
Україна почала цінувати незалежність, коли вмилася кров'ю
сьогодні, 11:20 Україна почала цінувати незалежність, коли вмилася кров'ю
Дід Панас
Парад 2018: что стоит ругать и чем стоит гордиться?
сьогодні, 08:43 Парад 2018: что стоит ругать и чем стоит гордиться?
Юрій Бутусов
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
ЄС почав обговорювати енергетичне питання щодо Росії
 17 березня 2014 , 21:27
Збірна Італії вийде на матч проти Німеччини у траурних пов'язках
 2 липня 2016 , 16:10
Більшість фанатів Борусії хочуть, щоб клуб втримав Ярмоленка
 25 квітня , 18:09
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук