Патріотичні настрої українців: чому більшість стали цінувати незалежність

Кількість людей, які насамперед вважають себе громадянами України, а потім вже мешканцями тих чи інших регіонів досягла піку за всю історію незалежності. Про це кажуть соціологи. І це наслідок того, що разом українці виборюють незалежність на Донбасі.

24 серпня 1991 року Верховна Рада ухвалила акт незалежності України. Цього ж року прагнення країни до самостійності підтримали 90% громадян.

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"На той момент це була абсолютна ідеалізація держави. Ми думали, що як тільки буде українська держава, будуть демократія, добробут, європезація", – зазначив історик, громадський діяч Олесь Доній.



В українців з'явилося більше патріотичного настрою

Коли українці виховані радянським союзом зрозуміли, що держава – це не лише права, але й обов'язки, кількість прихильників незалежності впала на третину. У 2013 році, тих хто готовий би був повторно підтримати самостійність було лише 60%. Це через несправджені очікування.

Громадяни часто просто не поважають тої держави, яка утворилась внаслідок завоювання незалежності, бо вона олігархічна,

– наголосив доктор історичних наук Станіслав Кульчицький.

І от вже вже у 2014 році тих, хто цінує незалежність знову побільшало аж понад 75%. Такою ж цифра залишається і сьогодні, свідчать опитування соціологічної групи "Рейтинг". А от рівень патріотизму росте з кожним роком. Вже сягає більше 80%. Соціологи насамперед пов'язують це з мобілізацією проти російської агресії. Та радіють вони через зростання іншого показника.

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"Називаючи себе громадянином України, ти не просто визнаєш, що тут народився, а визнаєш закони, культуру, історію держави", – повідомив експерт соціологічної групи Рейтинг Любомир Мисів.



Тих, хто цінує незалежність побільшало до 75%

Вже після початку війни з Росією стало зрозуміло, що патріотизм українців це не лише цифри і слова. Десятки тисяч людей кинулись ризикуючи життям боронити державу, коли вона цього потребувала. Сотні тисяч волонтерів, облишили свої справи і почали збирати допомогу для добровольців.

Мільйони відгукнулись і допомогли. Історики кажуть, що в порівнянні з періодом визвольних змагань та 1990 роками готовність "Здобути незалежність або згинути в боротьбі за неї" критично зросла.

Гітлер заштовхнув Радянський союз Сталіна в об'єднання націй, які гарантовано мали перемогти нацистську Німеччину і це дало 2 дихання радянському сою, а Путін дав 2 дихання прибічникам незалежності, бо вперше Росія розкрила свою суть,

– резюмував доктор історичних наук Станіслав Кульчицький.

Дослідники вважають, що рівень патріотизму і цінування українцями державності не зменшуватиметься. Навпаки, постійно збільшується кількість тих, хто говорить українською мовою, навчається нею, хоче дивитись і слухати українське.