До 2022 года такие службы были в считанном количестве бригад. Одной из первых начала действовать служба в полку "Азов". Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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Уже с началом полномасштабной войны все больше частей начали запускать у себя патронатки, в частности, 93 ОМБр "Холодный Яр", 47 ОМБр "Магура", "Кревни" в ССО и другие. Иногда их создание становилось возможным благодаря инициативности отдельных военных, которые понимали острую потребность в поддержке людей. Иногда им приходилось убеждать свое командование в такой необходимости, и не всегда они находили понимание.

В августе 2024 года Кабмин принял постановление, которое вводит службы сопровождения во всех воинских частях Сил обороны. Это серьезный шаг для системного развертывания служб в масштабах всей армии. Почему так важно было "легализовать" службы и запустить процессы с их развертыванием, а в будущем выделением отдельного штата – рассказываю дальше.

Нехватка людей и сотни запросов ежедневно

Кто и чем должен заниматься в службах сопровождения бригад, теперь прописано на уровне нормативно-правовых актов, но их функционал также зависит и от того, как построены процессы в воинской части и какая нагрузка ложится на плечи работников служб.

З анализа работы патронатных служб, который "Принцип" сделал в апреле этого года, количество запросов, которое ежедневно получают службы – очень высокое. Помощь раненым и сопровождение семей погибших являются одними из самых частых обращений: от 100 до 300 в день. Процессы и механизмы обработки таких запросов в службах уже более-менее отработаны.

Зато запросы о пропавших без вести обрабатывать сложнее. В поддержке семей таких бойцов патронатные службы сталкиваются с нехваткой правдивой информации от соответствующих структур, которые занимаются поиском.

В результате это создает тяжелые условия для коммуникации с родными, которые часто не понимают процедур и юридических нюансов и находятся в тяжелом эмоциональном состоянии.

Сложными являются также запросы, связанные с поиском и сопровождением освобожденных из плена. Здесь часто не хватает информации об обстоятельствах исчезновения или взятия в плен и местонахождение таких бойцов. Для семей наличие службы сопровождения является чрезвычайно важным, потому что они не остаются в информационном вакууме и могут получать поддержку, хотя бы держа постоянный контакт со службой.



Запросы, с которыми обращаются в патронатные службы / Инфографику предоставила автор

На что опираться тем службам, которые только начинают свой путь

Для первопроходцев среди патронаток одним из самых больших вызовов был и остается нехватка людей в команде и соответственно огромная нагрузка, ведь часто люди совмещают эту работу с другими своими обязанностями на службе.

Запуск и развитие патронатной службы также затрудняло отсутствие специализированного обучения – преимущественно они выстраивали процессы опираясь на собственный опыт, а также на курсы от "Ангелов Азова".

Понимание государством важности работы служб сопровождения на уровне армии стало возможным в частности благодаря титаническому труду первых патронатных служб, которые адвокатировали этот вопрос. В то же время благодаря их пройденному пути другим службам, которые только будут разворачиваться, теперь есть на что опираться. Мы вместе с этими патронатными службами, Центральным Управлением гражданско-военного сотрудничества ГШ ВСУ и другими организациями разработали практическое пособие.

Это путеводитель, который облегчит жизнь бригадам, потому что создан на основе лучших практик служб, которые уже успешно функционируют. В нем очень подробно описано, как организовать работу команды и как работать с бойцами и их семьями в четырех возможных сценариях – ранения, плен, гибель и пропажа без вести.

К каждому сценарию есть практические схемы, на которых описан путь человека, задачи, которые стоят перед службой и другими подразделениями на каждом из этапов, перечень необходимых документов, взаимодействие с внешними органами, а также разъяснения о выплатах и денежном обеспечении. Ниже можно увидеть пример такой схемы для сценария "Ранение".



Как патронатная служба действует в случае ранения бойца / Инфографику предоставила автор

Отдельный важный блок в пособии – возможные вызовы на разных этапах пути. Команды новых служб сопровождения могут заранее к ним подготовиться и по возможности предупредить эти проблемы.

Также мы описали лучшие практики патронатных служб. Например, некоторые из них собирают фото татуировок и шрамов на случай необходимости опознания или создают сообщества поддержки для семей погибших военных. Это возможность для вновь созданных служб перенять опыт, проверенный на практике.

Дополнительно также советую службам пользоваться и другими ресурсами, где собрана полезная юридическая и медицинская информация:

Что дальше?

Теперь есть соответствующее постановление, а также утвержденная Главнокомандующим ВСУ Концепция внедрения социального сопровождения военнослужащих и членов их семей. В последнюю входит в частности подготовка новых специалистов, реформа штата, внедрение инновационных систем для сопровождения военных. И эти изменения, когда они будут внедрены, запустят реальное развертывание службы в войсках.

Очень важно, чтобы эта запланированная работа состоялась: чтобы была реформа штата, чтобы разгрузить работу служб, которые завалены сотнями запросов. Важно организовывать системные обучения команд и привлекать к нему людей, которые прошли собственный путь запуска и организации работы служб и имеют, чем поделиться.