Патрули НАТО перехватили российские истребители, бомбардировщики и самолет-разведчик
Авиация НАТО 20 апреля перехватила российские истребители, бомбардировщики и самолет наблюдения над Балтийским морем. Патрули Альянса поднялись в воздух с авиабаз в Эстонии, Литве и Польше.
Источник:НАТО
Радары НАТО зафиксировали неидентифицированные самолеты над Балтийским морем утром 20 апреля.
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Патрули Альянса перехватили российскую авиацию
В ответ Объединенный центр воздушных операций в городе Удем (Германия) поднял в воздух истребители для перехвата и идентификации самолетов, которые приближались,
– говорится в сообщении.
В Альянсе объяснили, что некоторые из российских самолетов невозможно было распознать по сигналам транспондера, и никакие полетные планы на их пролет не предоставляли.
Самолеты НАТО обнаружили и сфотографировали
- 2 российских бомбардировщика Ту-160 в сопровождении истребителей Су-27 и Су-35;
- военный самолет дальнего радиолокационного слежения А-50, также в сопровождении истребителей.
Эти самолеты провели в воздушном пространстве над Балтийским морем примерно 3 часа, после чего вернулись на территорию России.
В перехвате участвовали боевые самолеты НАТО из Германии и Италии, а также польские и датские истребители F-16.
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