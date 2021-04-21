Авиация НАТО 20 апреля перехватила российские истребители, бомбардировщики и самолет наблюдения над Балтийским морем. Патрули Альянса поднялись в воздух с авиабаз в Эстонии, Литве и Польше.

Радары НАТО зафиксировали неидентифицированные самолеты над Балтийским морем утром 20 апреля.

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Патрули Альянса перехватили российскую авиацию

В ответ Объединенный центр воздушных операций в городе Удем (Германия) поднял в воздух истребители для перехвата и идентификации самолетов, которые приближались,

– говорится в сообщении.

В Альянсе объяснили, что некоторые из российских самолетов невозможно было распознать по сигналам транспондера, и никакие полетные планы на их пролет не предоставляли.

Самолеты НАТО обнаружили и сфотографировали

2 российских бомбардировщика Ту-160 в сопровождении истребителей Су-27 и Су-35;

военный самолет дальнего радиолокационного слежения А-50, также в сопровождении истребителей.

Эти самолеты провели в воздушном пространстве над Балтийским морем примерно 3 часа, после чего вернулись на территорию России.

В перехвате участвовали боевые самолеты НАТО из Германии и Италии, а также польские и датские истребители F-16.

Обратите внимание! В течение 12 – 18 апреля истребители НАТО, которые выполняют функции воздушного патрулирования в странах Балтии, 5 раз поднимались в воздух для распознавания и сопровождения военных самолетов России над Балтийским морем.