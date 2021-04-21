Авіація НАТО 20 квітня перехопила російські винищувачі, бомбардувальники та літак спостереження над Балтійським морем. Патрулі Альянсу піднялися у повітря з авіабаз в Естонії, Литві та Польщі.

Радари НАТО зафіксували неідентифіковані літаки над Балтійським морем вранці 20 квітня.

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Патрулі Альянсу перехопили російську авіацію

У відповідь Об'єднаний центр повітряних операцій у місті Удем (Німеччина) підняв у повітря винищувачі для перехоплення та ідентифікації літаків, що наближалися,

– йдеться у повідомленні.

В Альянсі пояснили, що деякі з російських літаків неможливо було розпізнати за сигналами транспондеру, і жодні польотні плани на їхній проліт не надавали.

Літаки НАТО виявили та сфотографували

2 російські бомбардувальники Ту-160 у супроводі винищувачів Су-27 та Су-35;

військовий літак дальнього радіолокаційного стеження А-50, також у супроводі винищувачів.

Ці літаки пробули у повітряному просторі над Балтійським морем приблизно 3 години, після чого повернулися на територію Росії.

У перехопленні брали участь бойові літаки НАТО з Німеччини та Італії, а також польські та данські винищувачі F-16.

Зверніть увагу! Протягом 12 – 18 квітня винищувачі НАТО, які виконують функції повітряного патрулювання в країнах Балтії, 5 разів підіймалися в повітря для розпізнавання і супроводу військових літаків Росії над Балтійським морем.