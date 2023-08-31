Патрульному, застрелившему мужчину в Днепре, избрали меру пресечения

Вечером 31 августа избрали меру пресечения патрульному, который застрелил мужчину в Днепре. Его отправили под круглосуточный домашний арест.

Соответствующее решение было избрано в Кировском районном суде города Днепра. Оно предполагает, что правоохранителя, смертельно ранившего мужчину, отправят под круглосуточный домашний арест.

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Прокуроры требовали более жесткого наказания

Заметим, что прокурор ходатайствовал об аресте на 60 дней без возможности внести залог. Защитники патрульного считают подозрение относительно умышленного убийства необоснованным. Они просили освободить своего подзащитного под личное обязательство, домашний арест или освобождение под залог.

Обратим внимание, что патрульный участвовал в судебном заседании по видеосвязи. В судебный зал из-за состояния здоровья он не приехал. И отметил, что не признает свою вину.

Патрульный также обязан появляться по каждому вызову прокуроров, не выезжать за пределы Днепра без разрешения, а также не имеет права общаться со свидетелями по делу.

Судья подчеркнул, что обвиняемый находится на стационаре сейчас. Следовательно, выполнять предписание о домашнем аресте он сможет только после того, как его выпишут из больницы.

Патрульный застрелил мужчину в Днепре: что известно

29 августа около 17:45 патрульные зафиксировали авто Jaguar в Днепре, нарушившее правила дорожного движения. Водитель транспортного средства по требованию остановиться не реагировал. Перехватить автомобиль удалось на проспекте Ивана Мазепы.

Водитель игнорировал законные требования ПДД. Что именно игнорировал, почему так случилось, что это привело к летальному случаю – будет установлено в процессе досудебного расследования,

– рассказали в ДБР.

Требование правоохранителей выйти, мужчина и женщина, которые были в автомобиле, сначала проигнорировали, а затем начали сопротивляться. Патрульные пытались силой вытащить сидящую на месте водителя женщину из машины.

Впоследствии женщина вышла из автомобиля, чтобы отбить мужчину от правоохранителей. Последний сначала напал на патрульную, ударив ее в лицо несколько раз. После этого он бросил ее коллегу-патрульного через себя на асфальт.

Мужчина после этого бросился в сторону полицейской и водителя. Именно в тот момент патрульный достал табельный пистолет и выстрелил в 38-летнего Джумбери Силогава. Мужчина скончался на месте от травм.