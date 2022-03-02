Патрульные впервые конфисковали на Ровненщине авто, водитель которого ездил нетрезвым

Ровненская патрульная полиция конфисковала авто у водителя, которых ездил выпившим.

Об этом сообщил начальник патрульной полиции области Сергей Мерчук.

Читайте также СЕТАМ передало 33 конфискованных авто военным

Ранее сообщалось, что утром глава областной военной администрации Виталий Коваль распорядился, чтобы транспорт, которым управляют водители под действием алкоголя или наркотиков, конфисковали и передавали на нужды бойцов и территориальной обороны.

Напомним, что в Ровненской области полностью запретили продажу алкоголя во время военного положения.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!