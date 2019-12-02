Патрульные лишили водительских прав водителя снегоуборочной машины

На дороге "Житомир – Могилев-Подольский" патрульные полицейские остановили снегоуборочный автомобиль КрАЗ за нарушение правил дорожного движения. Водитель был нетрезв.

О происшествии рассказали в патрульной полиции Житомирской области.

"1 декабря, около 22 часов, на 190 километре автомобильной дороги "Житомир – Могилев-Подольский" за нарушение правил дорожного движения патрульные полицейские остановили снегоуборочный автомобиль КрАЗ", – говорится на странице в фейсбуке.

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Полицейские выяснили, что водитель был пьян, но в присутствии свидетелей мужчина отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения.

Учитывая это патрульные оформили протокол и изъяли водительское удостоверение.

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