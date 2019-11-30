В Винницкой области водитель-нарушитель протащил полицейского на капоте: фото

В Винницкой области водитель наехал на полицейского и протащил его на капоте. Так нарушитель отреагировал на сообщение об эвакуации его автомобиля.

Случай произошел 30 ноября на Тывровском шоссе на Виннитчине, сообщили в фейсбуке патрульной полиции.

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Как все происходило

Местные патрульные заметили, что водитель автомобиля с номерными знаками ВАЗ 211540 паркуется не по правилам. Попросили его не делать этого.



Мужчина, который наехал на полицейского / фейсбук патрульной полиции Винницкой области

На замечание мужчина не отреагировал, а забрать машину отказался. Тогда патрульные вызвали эвакуатор, а когда тот приехал, водитель отказался предъявить документы и сел в машину. Нарушитель сознательно совершил наезд на патрульного, протянув его на капоте около 10 метров.



Правоохранители задержали нарушителя / фейсбук патрульной полиции Винницкой области

Правоохранители задержали 35-летнего мужчину с помощью спецсредств и физической силы, а затем отвезли в отделение полиции. Пострадавший инспектор обратился к врачам, его предварительный диагноз – ушиб мягких тканей нижних конечностей.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.