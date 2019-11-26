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      Пьяный водитель спровоцировал ДТП и избил полицейского на Житомирщине

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      Пьяный водитель спровоцировал ДТП и избил полицейского / Национальная полиция в Житомирской области

      Водитель ВАЗ спровоцировал ДТП и скрылся с места происшествия. Когда полицейские его нашли, мужчина вел себя агрессивно и вместе с товарищем набросился на инспектора.

      Вечером 25 ноября в селе Романовке на Житомирщине произошло ДТП. Когда полицейские приехали на место происшествия, то увидели там только водителя Renault Duster. По его словам виновник ДТП, водитель автомобиля ВАЗ, сразу скрылся с места происшествия, сообщает пресс-служба Житомирской нацполиции.

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      Во время проверки информации в одном из дворов соседней деревни полицейские нашли похожую по описанию машину с механическими повреждениями. Владелец автомобиля вел себя агрессивно и набросился на одного из инспекторов. Ему на помощь вышел товарищ, оба мужчины были нетрезвыми.

      В схватке телесные повреждения получил 21-летний сержант полиции. Действия мужчин квалифицировали как угрозу или насилие в отношении работника правоохранительного органа. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Житомира Криминал Криминальные новости Полиция Аварии и ДТП
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