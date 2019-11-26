П'яний водій спричинив ДТП і побив поліцейського на Житомирщині

Водій ВАЗ спричинив ДТП та втік з місця пригоди. Коли поліцейські його знайшли, чоловік поводився агресивно та разом з товаришем накинувся на інспектора.

Ввечері 25 листопада в селі Романівці на Житомирщині трапилася автопригода. Коли поліцейські приїхали на місце події, то побачили там лише водія Renault Duster. З його слів винуватець ДТП, водій автомобіля ВАЗ відразу втік з місця пригоди, повідомляє пресслужба житомирської нацполіції.

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Під час перевірки інформації, в одному з дворів сусіднього села поліцейські знайшли схожу за описом машину з механічними ушкодженнями. Власник автомобіля поводився агресивно та накинувся на одного з інспекторів. Йому на допомогу вийшов товариш, обидва чоловіки були нетверезі.

У сутичці тілесні ушкодження отримав 21-річний сержант поліції. Дії чоловіків кваліфікували як погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.