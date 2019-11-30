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      На Вінниччині водій-порушник протягнув поліцейського на капоті: фото

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      Водій наїхав на поліцейського на Вінниччині / Патрульна поліція Вінницької області

      У Вінницькій області водій наїхав на поліцейського та протягнув його на капоті. Так порушник відреагував на повідомлення про евакуацію його автівки.

      Випадок трапився 30 листопада на Тиврівському шосе на Вінниччині,  повідомили у фейсбуці патрульної поліції.

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      Як все відбувалося

      Місцеві патрульні помітили, що водій автомобіля з номерними знаками ВАЗ 211540 паркується не за правилами. Попросили його не робити цього.

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      Чоловік, який наїхав на поліцейського / фейсбук патрульної поліції Вінницької області

      На зауваження чоловік не відреагував, а забрати машину відмовився. Тоді патрульні викликали евакуатор, а коли той приїхав, водій відмовився показати документи та сів в автівку. Порушник свідомо наїхав на патрульного, протягнувши його на капоті близько 10 метрів.

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      Правоохоронці затримали порушника / фейсбук патрульної поліції Вінницької області

      Правоохоронці затримали 35-річного чоловіка за допомогою спецзасобів та фізичної сили, а потім відвезли у відділення поліції. Постраждалий інспектор звернувся до лікарів, його попередній діагноз – забій м’яких тканин нижніх кінцівок.

      Слідчі встановлюють обставини події.

       

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Поліція Вінниця Дороги Транспорт Аварії та ДТП
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