На Вінниччині водій-порушник протягнув поліцейського на капоті: фото

У Вінницькій області водій наїхав на поліцейського та протягнув його на капоті. Так порушник відреагував на повідомлення про евакуацію його автівки.

Випадок трапився 30 листопада на Тиврівському шосе на Вінниччині, повідомили у фейсбуці патрульної поліції.

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Як все відбувалося

Місцеві патрульні помітили, що водій автомобіля з номерними знаками ВАЗ 211540 паркується не за правилами. Попросили його не робити цього.



Чоловік, який наїхав на поліцейського / фейсбук патрульної поліції Вінницької області

На зауваження чоловік не відреагував, а забрати машину відмовився. Тоді патрульні викликали евакуатор, а коли той приїхав, водій відмовився показати документи та сів в автівку. Порушник свідомо наїхав на патрульного, протягнувши його на капоті близько 10 метрів.



Правоохоронці затримали порушника / фейсбук патрульної поліції Вінницької області

Правоохоронці затримали 35-річного чоловіка за допомогою спецзасобів та фізичної сили, а потім відвезли у відділення поліції. Постраждалий інспектор звернувся до лікарів, його попередній діагноз – забій м’яких тканин нижніх кінцівок.

Слідчі встановлюють обставини події.