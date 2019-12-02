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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Патрульні позбавили водійських прав водія снігоприбиральної машини

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      Патрульні зупинили п`яного водія снігоприбиральної машини / Фото: Пресслужба патрульної поліції Житомирської області

      На дорозі "Житомир – Могилів-Подільський" патрульні поліцейські зупинили снігоприбиральний автомобіль КрАЗ за порушення правил дорожнього руху. Водій був нетверезий.

      Про подію розповіли у патрульній поліції Житомирської області.

      "1 грудня, близько 22-ї години, на 190 кілометрі автомобільної дороги "Житомир – Могилів-Подільський" за порушення правил дорожнього руху патрульні поліцейські зупинили снігоприбиральний автомобіль КрАЗ", - йдеться на сторінці у фейсбуці.

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      Поліцейські з`ясували, що водій був напідпитку, але в присутності свідків чоловік відмовився проходити освідування на стан сп'яніння. 

      З огляду на це патрульні оформили протокол та вилучили водійське посвідчення.

      До теми: На Вінниччині водій-порушник протягнув поліцейського на капоті: фото

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Поліція Новини Житомира
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