Патрульні позбавили водійських прав водія снігоприбиральної машини

На дорозі "Житомир – Могилів-Подільський" патрульні поліцейські зупинили снігоприбиральний автомобіль КрАЗ за порушення правил дорожнього руху. Водій був нетверезий.

Про подію розповіли у патрульній поліції Житомирської області.

"1 грудня, близько 22-ї години, на 190 кілометрі автомобільної дороги "Житомир – Могилів-Подільський" за порушення правил дорожнього руху патрульні поліцейські зупинили снігоприбиральний автомобіль КрАЗ", - йдеться на сторінці у фейсбуці.

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Поліцейські з`ясували, що водій був напідпитку, але в присутності свідків чоловік відмовився проходити освідування на стан сп'яніння.

З огляду на це патрульні оформили протокол та вилучили водійське посвідчення.

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