Продуманная провокация, – политолог объяснил, почему Путина во всеуслышание назвали чужим именем

Во время официальной встречи с Владимиром Путиным вице-премьер российского правительства Дмитрий Патрушев обратился к нему как к "Пал Лаичу". Это вызвало дискуссию о двойниках кремлевского диктатора.

Политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман озвучил 24 Каналу мнение, что Патрушеву-младшему приказали сделать такую провокацию. Причем указание прозвучало от самого Путина.

"У меня версия, что это была специальная провокация. Причем ее организовал Путин, потому что это показали по телевизору. Также там участвовал Патрушев-младший. Это человек, который близок к семье Путина", – сказал он.

Какова цель провокации?

Игорь Эйдман предположил, что Путин чувствует угрозу, поэтому ему выгодно притворяться мертвым. Мол, если у него есть двойник, то никто не будет убивать другого человека.

То есть таким образом он пытается себя обезопасить. Вероятно, он сказал Патрушеву-младшему или в ФСБ приказали ему назвать Путина каким-то другим именем, потому что "так нужно". Он так растерялся и не придумал имя и отчество. Это наглость назвать человека другим именем и отчеством, поэтому он вымучил какого-то "Пал Лаича",

– объяснил политолог.

Заметно, что Путин нормально среагировал. Это показали на российском телевидении, поэтому это было согласовано с так называемым главой Кремля. Он пытается притвориться мертвым в случае опасности. Якобы его нет, а вместо него какой-то "Пал Лаич".

Напомним, что, как пишет The Wall Street Journal, Путин ищет секрет бессмертия. Поиск способа замедлить старение и продлить жизнь является одним из приоритетных направлений для расходов российского бюджета. Диктатору 73 года и он крайне обеспокоен своим возрастом. В частности, известно о таких методах: печать органов, сбор мини-пигов, воздействие сверхнизких температур.