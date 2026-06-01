Політолог та соціолог із Німеччини Ігор Ейдман озвучив 24 Каналу думку, що Патрушеву-молодшому наказали зробити таку провокацію. Причому вказівка пролунала від самого Путіна.

"У мене версія, що це була спеціальна провокація. Причому її організував Путін, тому що це показали по телевізору. Також там брав участь Патрушев-молодший. Це людина, яка близька до сім'ї Путіна", – сказав він.

Яка мета провокації?

Ігор Ейдман припустив, що Путін відчуває загрозу, тому йому вигідно вдавати мертвого. Мовляв, якщо у нього є двійник, то ніхто не буде вбивати іншу людину.

Тобто у такий спосіб він намагається себе убезпечити. Ймовірно, він сказав Патрушеву-молодшому або в ФСБ наказали йому назвати Путіна якимось іншим ім'ям, тому що "так потрібно". Він так розгубився та не вигадав ім'я та по батькові. Це наглість назвати людину іншим ім'ям та по батькові, тому він вимучив якогось "Пал Лаіча",

– пояснив політолог.

Помітно, що Путін нормально зреагував. Це показали на російському телебаченні, тому це було узгоджено з так званим очільником Кремля. Він намагається прикинутися мертвим у випадку небезпеки. Нібито його немає, а замість нього якийсь "Пал Лаіч".

Нагадаємо, що, як пише The Wall Street Journal, Путін шукає секрет безсмертя. Пошук способу сповільнити старіння та продовжити життя є одним з пріоритетних напрямків для витрат російського бюджету. Диктатору 73 роки і він вкрай стурбований своїм віком. Зокрема, відомо про такі методи: друк органів, збирання міні-пігів, вплив наднизьких температур.