Павел Дуров заявил, что является биологическим отцом более 100 детей.

Об этом он рассказал в своем телеграм-канале вечером 29 июля.

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Павел Дуров является биологическим отцом более 100 детей

"Мне только что сказали, что имею более 100 биологических детей. Как это возможно для парня, который никогда не был женат и предпочитает жить один?", – написал Дуров.

По его словам, 15 лет назад один из его друзей рассказал, что они с женой не могут иметь детей, и попросил Дурова стать донором спермы.

"Руководитель клиники сказал мне, что "высококачественный донорский материал" в дефиците и что мой гражданский долг – сдавать больше спермы, чтобы анонимно помогать другим парам", – заявил Дуров.

Он добавил, что к 2024 году его донорский материал помог более чем 100 парам из 12 стран стать родителями. Он отметил, что много лет после того, как он перестал быть донором, как минимум в одной клинике ЭКО, по-прежнему, есть его замороженные сперматозоиды.

Теперь я планирую открыть доступ к своей ДНК, чтобы моим биологическим детям было легко найти друг друга. Конечно, есть риск, но я не жалею, что был донором. Недостаток здоровой спермы становится все более серьезной проблемой во всем мире, и я горжусь тем, что внес свой вклад в ее решение,

– заявил Павел Дуров.