Павел Фукс ответил Данилову: я вышел из гражданства России еще в 2017 году

Бизнесмен Павел Фукс заявил, что никогда не выходил из украинского гражданства, а процедуру выхода из гражданства России закончил еще в 2017 году. В то же время он уверяет, что никогда не прекращал помогать родному Харькову.

Бизнесмен предложил поговорить о том, какой он "российский гражданин".

Аннексия Крыма и агрессия России на Донбассе стали поворотной точкой в ​​жизни многих людей. В частности моей. Я родился и жил в Харькове. Долгое время вел бизнес в России. У меня было гражданство России, но я никогда не выходил из украинского гражданства,

– заявил Павел Фукс.

Также он заверил, что как меценат никогда не прекращал помогать родному городу Харькову. Мол, удалось реализовать много проектов, которыми он гордится.

"В 2015 году я получил украинский паспорт современного образца и начал процедуру выхода из гражданства России. Процедура длительная, закончилась в 2017 году. Специально для секретаря СНБО Алексея Данилова публикую документ", – подчеркнул бизнесмен.

Кроме того, он вспомнил, что в 2018 году попал в перечень украинских политиков и бизнесменов, против которых Россия ввела санкции.

"Пропагандистские СМИ России время от времени пишут про украинца Фукса, а силовой аппарат России заводит уголовные дела по вымышленным предлогам. Для меня это давно стало рутиной", – отметил Павел Фукс.



Документы Павла Фукса о выходе из гражданства России / Телеграм бизнесмена



Документы Павла Фукса о выходе из гражданства России / Телеграм бизнесмена