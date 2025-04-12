Капитану было 26 лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Зеленского.

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Как отреагировал президент

По словам президента, украинские F-16, "миражи", МиГи – вся боевая авиация героически выполняет военные задачи, защищая государство и поддерживая наземные операции. Кроме того, Воздушные силы ВСУ привлечены и к уничтожению российских ракет и дронов.

Гордимся нашими воинами. Ответим сильно и метко.

Слава Украине!

– написал Зеленский.