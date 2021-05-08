Украина уже 5 лет отмечает 2 даты: 8 и 9 мая. Также на смену георгиевским лентам 7 лет назад пришел новый символ – красный мак. Это обусловлено оккупацией Крыма в 2014 году.

Такое мнение высказал журналист в своем блоге "Грани Правды" Павел Казарин. По его словам, после оккупации полуострова 8 и 9 мая получили в Украине дополнительный символизм и новое значение.

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Что изменилось после оккупации

По словам Казарина, любой разговор о бывшей войне будет упираться в настоящий вооруженный конфликт, длящийся на Донбассе. Люди будут спорить не только о том, кто унаследовал победу, но и о том, кто наследует побежденную Германию.

Журналист напомнил, что новый символ победы – красный мак, разработала Моина Мишель, преподаватель из Джорджии. Ранее цветок использовали как символ траура по погибшим в Первой мировой войне, однако впоследствии он потерял временные и географические рамки. Красный мак начали использовать в Украине.

Георгиевские ленты безвозвратно и окончательно превратились в маркер солидарности с агрессором,

– заверил Каразин.

Почему Украина отмечает 8 и 9 мая

По мнению журналиста, в Украине делают акцент именно на первую дату – 8 мая. "Это некий символический мост к европейским союзникам. Вторая дата превращается в дань привычке и традиции", – объяснил он.

Справка. 8 мая отмечают День памяти и примирения, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой. Подробнее читайте по ссылке.

Также Казарин убежден, что концепт памяти о Второй мировой создали, чтобы "сшивать вместе бывшие советские республики". Праздник должен вводить внешние ментальные границы и уничтожать внутренние окопы. Оккупация Крыма и вторжения на Донбасс, по его мнению, изменили эту карту ментальных границ.

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