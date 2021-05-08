Україна вже 5 років відзначає 2 дати: 8 та 9 травня. Також на зміну георгіївським стрічкам 7 років тому прийшов новий символ – червоний мак. Це зумовлено окупацією Криму в 2014 році.

Таку думку висловив журналіст у своєму блозі "Грані Правди" Павло Казарін. За його словами, після окупації півострова 8 та 9 травня отримали в України додатковий символізм та нове значення.

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Що змінилось після окупації

За словами Казаріна, будь-яка розмова про попередню війну буде впиратись у теперішній збройний конфлікт, що триває на Донбасі. Люди сперечатимуться не тільки про те, хто успадкував перемогу, а й про те, хто наслідує переможену Німеччину.

Журналіст нагадав, що новий символ перемоги – червоний мак, розробила Моіна Мішель, викладачка з Джорджії. Раніше квітку використовували як символ трауру за загиблими у Першій світовій війні, однак згодом він втратив часові та географічні рамки. Червоний мак почали використовувати в Україні.

Георгіївські стрічки безповоротно і остаточно перетворилися в маркер солідарності з агресором,

– запевнив Каразін.

Чому Україна відзначає 8 та 9 травня

На думку журналіста, в Україні роблять акцент саме на першу дату – 8 травня. "Це такий собі символічний міст до європейських союзників. Друга дата перетворюється в данину звичкою і традицією", – пояснив він.

Також Казарін переконаний, що концепт пам'яті про Другу світову створили, щоб "зшивати докупи колишні радянські республіки". Свято мало б вводити зовнішні ментальні кордони та знищувати внутрішні окопи. Окупація Криму і вторгнення на Донбас, на його думку, змінили цю карту ментальних кордонів.

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