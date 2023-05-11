Павел Казарин стал героем нового видео, опубликованного проектом "Украинский Свидетель". Казарин – украинский журналист, теле- и радиоведущий. Он родился в Симферополе, а после оккупации Крыма получил российский паспорт, избавиться от которого смог только через 7 лет.

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В настоящее время Павел воюет с Россией в рядах киевского ТРО, к которому присоединился 25 февраля 2022 года. Он военный медийщик, с начала полномасштабного вторжения объездивший всю линию разграничения – от севера Харьковской области до Николаевщины.

"В армии есть вещи, которые можно обобщать и обобщать нельзя. Главное – научиться отличать друг от друга. Это как в Библии: ты можешь зацепиться за принцип талиона — глаз за глаз, зуб за зуб. А можешь остановиться на Нагорной проповеди. Все зависит от того, где в Библии ты делаешь закладки. В армии ты можешь увидеть как примеры бытового героизма, так и примеры бытовой измены. Как очень мотивированных людей, которые оставили в гражданской жизни свои семьи, так и условных "аватаров". От того, где в своем опыте ты будешь ставить акценты", – отмечает Казарин.

Он – довольно известная персона в украинском информационном пространстве. Людям, которые в мирные времена оказали определенное влияние в обществе, бывает непросто адаптироваться к своей роли в армии. Ведь в ВСУ не имеет значения, кем ты был до этого.

"В этой области у меня было нуль компетенции, я слушал более опытных и старался не подвести рядом. В то же время я встречал в армии людей, которые отдали огромный процент своего состояния на нужды подразделения, в котором служили. Другие не имели денег, но отдавали свои жизни и здоровье", – добавил Казарин.

Беседу записывали на Владимирской горке. Это место очень контрастирует с Краматорском, Временным Яром и другими городами, близкими к линии фронта. Что уж говорить о Бахмуте.

"Если бы Киев выглядел как Бахмут или Гуляйполе, кому бы от этого стало легче? Тыловые города и должны выглядеть как тыловые. Это означает, что ВСУ на линии фронта все делают правильно", – отмечает Казарин.

Он также поделился своими соображениями по поводу того, с кем сейчас воюет Украина.

"На протяжении всего XX века проходил распад империи. Мы воюем с имперским дискурсом и его носителями. Кто-то из них является идеологом этого процесса, кто-то пропагандистом. А кто-то и исполнителем, когда садится в танк и воюет против украинской армии", – добавляет Казарин.

Он не исключает, что, к сожалению, война не просто надолго, а очень надолго. Российские оккупанты уже считают "своими" территории Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областей и Крыма. Это нарисовано в "конституции" страны-террористки.

"Сегодняшним российским школьникам на уроках географии рассказывают, что все эти территории "оккупированы нацистами-фашистами". В то же время нельзя исключать, что сегодняшние украинские девятиклассники тоже когда-нибудь получат повестку и наденут пиксель. Тогда у этой войны будут и свои последующие итерации. Так что же будет тем этапом, после которого российско-украинская война окончательно завершится и не будет рецидивов? Однозначного ответа на этот вопрос не существует", – подытожил Казарин.

Интервью с Павлом Казариным: смотрите видео