Днем ранее Парламент утвердил увольнение бывшей главы АМКУ с должности. О соответствующих перестановках ранее говорил Давид Арахамия.
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Соответствующий указ уже есть
Правительство официально внесло предложение на назначение Павла Кириленко главой Антимонопольного комитета. Для окончательного утверждения вопрос должен рассмотреть Комитет, а уже после состоится голосование в Верховной Раде.
5 сентября Парламент утвердил увольнение Ольги Песчанской с должности – именно она возглавляла АМКУ раньше. В тот же день Зеленский принял решение об увольнении Павла Кириленко с должности председателя Донецкой ОВА согласно поданному им заявлению.
Голосование за кадровые перестановки
- 6 сентября Верховная Рада будет голосовать за или против назначения Рустема Умерова новым министром обороны. Он ранее занимал должность главы Фонда государственного имущества.
- Рустем Умеров заменит в должности Алексея Резникова – тот 4 сентября подал заявление на отставку. Он возглавлял министерство с 4 ноября 2021 года.
- Предполагают, что новой главой Фонда станет уволенная с должности Ольга Песчанская. Однако Давид Арахамия утверждает, что место остается вакантным.