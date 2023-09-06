Днем ранее Парламент утвердил увольнение бывшей главы АМКУ с должности. О соответствующих перестановках ранее говорил Давид Арахамия.

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Соответствующий указ уже есть

Правительство официально внесло предложение на назначение Павла Кириленко главой Антимонопольного комитета. Для окончательного утверждения вопрос должен рассмотреть Комитет, а уже после состоится голосование в Верховной Раде.

5 сентября Парламент утвердил увольнение Ольги Песчанской с должности – именно она возглавляла АМКУ раньше. В тот же день Зеленский принял решение об увольнении Павла Кириленко с должности председателя Донецкой ОВА согласно поданному им заявлению.

Голосование за кадровые перестановки